“Storie in Agenda”, il gioco da tavolo ideato dal CEA per educare alla sostenibilità

Savona. “Storie in Agenda”, è questo il nome del gioco da tavolo ideato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua nell’ambito dell’accordo Regione Liguria – MATTM per attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto dell’Agenda 2030.

Si tratta di un gioco da tavolo narrativo e cooperativo che mette al centro il pensiero creativo e critico sui temi della sostenibilità, adatto dai 9 anni in su. È stato realizzato con la partecipazione degli studenti delle classi 3°/4° e 5° della scuola primaria di Bergeggi, 1°C e 2°C della scuola secondaria di Quiliano, 1°B della scuola secondaria di primo grado di Noli e 5° della scuola primaria “De Amicis” di Savona (anno scolastico 2020-21).

Può essere sperimentato direttamente contattando il CEA Riviera del Beigua, ma può essere anche riprodotto autonomamente per essere giocato a casa e a scuola, scaricando immagini, materiali ed istruzioni dal sito www.cearivierabeigua.it.

“Il gioco è copyleft – spiegano dal CEA – è autorizzata e gradita la riproduzione ed implementazione. In questo periodo si sta svolgendo la sua presentazione presso i Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Vado Ligure”.

L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

È un programma d’azione sottoscritto nel 2015 che coinvolge i 193 paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile che riguardano la sfera economica, ambientale e sociale, da perseguire entro il 2030. Lotta alla povertà e alla fame, parità di genere, energia pulita e accessibile, lotta contro il cambiamento climatico e salvaguardia delle specie marine e terrestri sono solo alcuni dei goal da raggiungere. Anche l’Italia, Regione Liguria e tutte le altre regioni della penisola sono state chiamate a redigere una propria Strategia di Sviluppo Sostenibile in accordo con il programma ONU. Ecco, dunque, che la cultura della sostenibilità diventa una questione educativa di fondamentale importanza per progredire nel tempo in maniera equilibrata e rispettosa. Occorre infatti imparare a osservare ciò che ci circonda in maniera critica per poter gestire le nostre scelte di sviluppo in maniera consapevole