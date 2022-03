Stelle nello Sport, aperte le votazioni per eleggere sportivi e società dell’anno

Genova. Si sono aperte ufficialmente le votazioni per gli sportivi e le società liguri nell’ambito della 23ª edizione di Stelle nello Sport!

Al link www.stellenellosport.com/votazioni/societa-sportive/ ogni società può farsi votare, ottenendo così grande visibilità e, in caso di podio, preziosi bonus in materiali sportivi e servizi.

Al link www.stellenellosport.com/votazioni/ ci sono tutte le categorie di votazioni per eleggere anche gli sportivi nelle diverse fasce di età (Big, Junior e Green). Si può votare ogni settimana, fino al prossimo 2 maggio 2022.

In caso non troviate in classifica uno sportivo/a o una società segnalatela alla mail info@stellenellosport.com indicando per l’atleta il nome, il cognome, sport e società d’appartenenza insieme ad anno di nascita.

Il Premio Fotografico Nicali è un’altra opportunità per promuovere la vostra disciplina sportiva preferita e anche per vincere dei bellissimi premi! Se non lo avete ancora fatto… inviate le vostre foto più belle (un massimo di tre foto) alla mail foto@stellenellosport.com

Tutti gli aggiornamenti e le novità li trovate in questo articolo di lancio della 23ª edizione https://www.stellenellosport.com/2022/03/03/al-via-la-23-edizione-di-stelle-nello-sport-tutti-i-dettagli/.