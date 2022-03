Stanziati fino a 150.000€ per promuovere i prodotti agricoli della Liguria

Grazie all’ecosistema e alla biodiversità del territorio, ma anche alle mani esperte di chi tramanda tradizioni agricole di generazione in generazione, la Liguria è una terra ricca di prodotti unici: dalle olive taggiasche, ai carciofi di Albenga, fino ad arrivare al tanto amato basilico.

La qualità di questi prodotti è certificata, ma l’orgoglio più grande deriva dalla loro promozione lungo tutto il territorio europeo.

Questo è l’obiettivo principale del bando emanato dalla Regione: promuovere la competitività dei produttori liguri, favorendo la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli. Come?

Attraverso campagne informative e di comunicazione dei prodotti all’interno nel mercato europeo, partecipando a manifestazioni, fiere, concorsi, eventi; attraverso la realizzazione, l’acquisto e la diffusione di materiale informativo e promozionale, ma anche finanziando campagne pubblicitarie e di comunicazione all’interno di punti vendita, nei settori della ristorazione e della grande distribuzione.

Per ciascuna iniziativa, i produttori agricoli potranno ottenere fino a 150.000€ in una sovvenzione fino al 70% delle spese ammissibili.

Se vuoi far conoscere a tutti l’impegno e la qualità del tuo lavoro, contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 oppure compila il form sul sito www.incentiviitalia.com per scoprire come fare domanda!