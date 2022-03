Spotorno, restyling per il micronido “Gli Orsetti”: tutto pronto per il taglio del nastro

Spotorno. Venerdì 11 marzo 2022 alle ore 16.30 l’amministrazione comunale di Spotorno taglierà il nastro per inaugurare il restyling dei locali del Micronido “Gli Orsetti” sito in Via SS. Annunziata ,1 a Spotorno.

Il Micronido “Gli Orsetti” di Spotorno è stato inaugurato nella primavera del 2005 dall’assessore ai Servizi Sociali Dina Gallo ed é un servizio educativo dedicato a favorire la crescita dei bambini dai 9 ai 36 mesi. La giornata ruota intorno ai ritmi e ai tempi dei bimbi (igiene, alimentazione,riposo, gioco). Sono previste anche uscite sul territorio.

Dopo ben 17 anni necessitava di un “restyling” con nuovi arredi più moderni ed una ritinteggiatura dei muri. Il micronido si sviluppa in una grande e luminosa aula, organizzata in aree tematiche: al centro della stanza si trova una casetta attrezzata con cucina, poi vi è la zona del “mascheramento e vestizione” dove i bambini possono travestirsi dei loro personaggi preferiti e infine vi è la zona dell’officina meccanica dotata di piccoli attrezzi da gioco.

Non poteva mancare l’area degli arredi morbidi costituita da cuscini e materassini dove i bambini più grandicelli sono liberi di giocare e scivolare liberamente e vicino a loro osservare i piccolini che giocano invece all’interno di una specie di “piscina morbida”. Vicino ai “morbidoni” vi è la zona della lettura: i bambini, seppur piccoli, sono molto attenti e si prendono cura dei loro libretti sistemandoli nel nuovo carrello.

La seconda aula invece è polifunzionale ed è adibita al pranzo e successivamente anche al riposo pomeridiano attraverso la presenza di arredi a scomparsa. L’area esterna, é dotata di tenda solare e pavimentazione antitrauma, giochi, macchinine e scivoli da esterno.