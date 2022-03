Spotorno, la proposta di Spiga e Pendola: “Creare isole di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici”

Spotorno. La creazione di “isole” di ricarica Fast Dc per autoveicoli, motocicli e cicli a propulsione elettrica od ibrida. E’ la richiesta che Massimo Spiga e Francesco Pendola del gruppo consiliare “Noi per Spotorno che Vorrei” rivolgono al sindaco Mattia Fiorini.

“Gli scenari internazionali hanno fatto alzare molto il costo dei carburanti delle autovetture e con molta probabilità la situazione non migliorerà nel breve periodo, malgrado gli interventi del governo centrale per contenere i costi alle pompe di benzina e gasolio – notano Spiga e Pendola – In questo panorama, saranno molti i cittadini italiani che si rivolgeranno all’acquisto di veicoli a 4 e due ruote con propulsione elettrica ed ibrida. Proprio la mancanza di infrastrutture localizzate nei piccoli comuni limita molto l’acquisto di questi veicoli, che saranno il futuro della mobilità privata”.

Per questo il gruppo consiliare chiede al sindaco di “valutare la possibilità, attraverso accordi commerciali con i gestori di energia elettrica, per la realizzazione ed installazione di ‘isole’ di ricarica Fast DC per autoveicoli, motocicli e cicli a propulsione elettrica od ibrida. Negli ultimi anni l’espansione delle biciclette a pedalata assistita e la mobilità alternativa (monopattini e cicli elettrici) richiede delle infrastrutture adeguate. Vi era un proposta nata al tavolo di lavoro del Clt spotornese Comitato Locale del Turismo) di destinare una parte degli introiti dell’ imposta di soggiorno, per la realizzazione di colonnine di ricarica elettrica, ma ad oggi nulla si è visto. Il tutto anche come volano del turismo outdoor e della proposta turistica della nostra cittadina”.