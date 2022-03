Spotorno in lutto per la scomparsa del vigile del fuoco Davide Astori

Spotorno. Lutto tra i Vigili del fuoco e nel mondo dello sport per la prematura scomparsa di Davide Astori, morto nel tardo pomeriggio di oggi dopo una lunga battaglia con un male incurabile.

Era in servizio a Savona, noto proprio per il suo lavoro di pompiere ma anche per la passione che coltivava da anni in sella alla bici. Un senatore della due ruote, in gara con il team Olmo La Biciclissima.

Astori aveva solo 45 anni, sposato e con una figlia, e la sua morte lascia molto sconforto nella comunità spotornese, ma non solo. In queste ore si sono susseguiti numerosi messaggi di cordoglio per l’uomo, l’amico e lo sportivo che se ne è andato troppo presto.