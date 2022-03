Spotornese, Colombino e Carminati caricano l’ambiente: “Dedichiamo i nostri gol ai tifosi, non abbiamo mai smesso di crederci”

Savona. Domenica pomeriggio allo stadio Felice Levratto di Zinola è andata in scena Priamar-Spotornese, super sfida della quattordicesima giornata del Girone B del campionato di Seconda Categoria. Alla fine è stato 2-1 per gli ospiti, un epilogo concretizzatosi grazie alla rete di Diego Carminati, miglior marcatore dei biancocelesti (a pari merito con il compagno Pellizzari) e match winner di una gara che ha mandato in estasi i supporter della squadra guidata da mister Calcagno.

Al termine dell’incontro non sarebbe dunque potuta mancare un’intervista al numero 11 della Spotornese, attaccante il quale ha esordito dichiarando: “Sicuramente il mio gol di quest’oggi è una rete che vale più di tre punti. Era uno scontro diretto per il campionato e potevamo solo vincere, ce l’abbiamo fatta all’ultimo momento con una mia marcatura e trovo che tutto questo sia bellissimo”.

In seguito Carminati ha sottolineato come lui e compagni cercheranno di mettercela tutta fino all’ultimo per riuscire a centrare la promozione diretta, questo non soltanto per la società e per sè stessi, ma anche e soprattutto per i supporter biancocelesti, tifosi presenti in qualunque circostanza. “Siamo stati bravi a non mollare – ha dichiarato l’attaccante biancoleste tornando a commentare il match – era una partita equilibrata che poteva finire in tutti i modi. Prendere il gol poteva abbatterci ma abbiamo creduto nelle nostre possibilità e, alla fine, con anche un po’ di fortuna, siamo riusciti a spuntarla”.

Successivamente l’intervistato ha anche svelato il motivo della presenza della bandiera dell’Ucraina sulle magliette da gioco della Spotornese, un tentativo di stringersi intorno al popolo ucraino esortando alla pace per mettere fine ad una guerra insensata e folle. Infine Carminati ha concluso dichiarando: “Speriamo che anche un piccolo contributo possa aiutare in questa terribile situazione. Dedico il gol di oggi a tutti i nostri tifosi e alla squadra”.

A fargli eco ci ha poi pensato il compagno Davide Colombino: “Vincere all’ultimo con un gol così dà grande soddisfazione. Complimenti alla Priamar che è un’ottima squadra, noi però ci abbiamo messo quel qualcosa in più che ci ha permesso di portare a casa il risultato e, sinceramente, va bene così. Contento per il gol. Dopo la rete subita sapevamo che c’era ancora tempo, motivo per cui non ci siamo dati per vinti riuscendo poi alla fine a portare a casa i tre punti. I tifosi sono sempre presenti e sono sempre di più, vanno veramente forti. Dedico il mio gol a tutte le persone che ci vengono a vedere la domenica”.

È terminato in questa maniera l’intervento dei due uomini copertina della vittoria della Sportonese contro la Priamar, questo con la squadra di Luca Calcagno che adesso tenterà fino all’ultimo di riuscire a scalzare la San Francesco Loano per poter trovare la promozione diretta.