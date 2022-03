Spotornese, mister Calcagno raggiante: “Ho la fortuna di allenare dei ragazzi meravigliosi, contro la Priamar una partita da categoria superiore”

Savona. Domenica pomeriggio allo stadio Felice Levratto di Zinola è andata in scena Priamar-Spotornese, gara valida per la quattordicesima giornata del Girone B di Seconda Categoria che ha visto gli ospiti imporsi con il punteggio di 2-1. A decretare la vittoria dei biancocelesti è stata una rete di Carminati siglata praticamente a tempo scaduto, un colpo di testa di inestimabile importanza che ha letteralmente fatto impazzire i tifosi sostenitori di capitan Dorigo e compagni.

Al termine del match non sarebbe dunque potuta mancare la voce di Luca Calcagno, allenatore della Spotornese il quale ha esordito dichiarando: “Quella andata in scena oggi è stata una partita difficile da vedere in Seconda Categoria. Per la voglia di vincere e l’intensità dimostrate e per la qualità delle giocate proposte da entrambe le squadre, sicuramente questo match è stato di livello superiore. In generale è stata davvero una gran bella sfida, non riesco a trovare degli aspetti negativi”.

Grande entusiasmo quindi anche per il tecnico dei biancocelesti, allenatore che ha svelato di essere focalizzato soltanto sul proprio raggruppamento di Seconda Categoria senza indagare circa la competitività degli altri. “Non so come sia il girone dell’Albissole – ha proseguito Calcagno – personalmente mi concentro soltanto su questo (il girone B, ndr) che è così bello proprio grazie alla sua competitività. Ogni partita è avvincente e va giocata, è bello vivere tutto questo insieme ai ragazzi che alleno”.

L’intervistato successivamente non ha potuto esimersi dal fare un riferimento ai giocatori da lui allenati, un gruppo unito e coeso secondo lui principalmente per merito di una società che, già prima dello stop causato dal Covid, aveva gettato delle solide basi ingaggiando quasi la totalità dei componenti della rosa attuale. “A livello umano e personale ho la fortuna di allenare dei ragazzi davvero meravigliosi – ha svelato il tecnico – Meritano di levarsi ogni soddisfazione”.

Infine non sarebbe potuta mancare una menzione dedicata ai supporter della Spotornese: “Gli ultras ci danno una mano e ci sostengono in maniera incredibile. Non voglio essere ripetitivo, credo però che sia difficile trovare delle tifoserie simili in Seconda Categoria. Abbiamo creato un po’ di entusiasmo per Spotorno e questi ragazzi ci stanno dando un qualcosa in più a livello di incitamento e di voglia, è tutto bello”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Luca Calcagno, tecnico della Spotornese pronto adesso a vendere cara la pelle in occasione delle ultime quattro sfide del campionato che, per raggiungere l’obiettivo promozione, dovranno per forza essere affrontate al massimo della condizione.