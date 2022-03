Spettacolare avvistamento nel golfo di Spotorno, delfini vicino alla riva

Spotorno. Un vero spettacolo, un avvistamento davvero raro e speciale che rende da solo, e nel migliore dei modi, un grande omaggio al nostro territorio.

E’ quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri nel golfo di Spotorno: dalle spiagge si è potuto ammirare un gruppo di delfini nuotare vicino alla riva! Immagini dalle forti emozioni… La presenza di questi meravigliosi cetacei sta diventando una piacevole abitudine per i frequentatori delle acque savonesi, ma spesso gli avvistamenti avvengono a poche miglia di distanza dalla nostra riviera, ormai diventato l’habitat naturale di questi animali unici, un autentico “acquario a cielo aperto”.

Ieri, invece, il gruppo di delfini si è avvicinato fin quasi al litorale spotornese, approfittando della calma e tranquillità balneare, vista la stagione…

L’avvistamento è stato immortalato da Fabiola Gadda, con tanto di foto e video: “Davvero magnifico!”.

Come rilevato dalla Fondazione Cima, gli avvistamenti sono in costante aumento: balenottere, capodogli, mante, tartarughe marine… Merito di “un Mar Ligure sostanzialmente in buona salute con un boom di fitoplankton e ampie concentrazioni di clorofilla.

Anche il Gruppo Sociale Tutela Ambiente Pelagos–Lni è sempre attivo nella ricerca e monitoraggio dei cetacei. Moltissime sono state le foto messe a disposizione, a puro titolo gratuito, a Università – Dipartimenti di Biologia Marina: immagini e video effettuati nelle acque antistanti tra l’Isola di Bergeggi e La Gallinara.

E quello di ieri è stato un altro bel regalo da “cartolina” per la Liguria, ma anche monito per continuare ad avere cura delle acque e del nostro mare.