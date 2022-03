Spese pazze in Regione, tutti gli ex consiglieri assolti dalla Cassazione

Liguria. La Corte di Cassazione mette la parole fine alla vicenda delle “spese pazze” in Regione: tutti assolti, in quanto il ricorso presentato dalla Procura è stato dichiarato inammissibile dai giudici della Suprema Corte.

Molti i nomi dei politici finiti a processo per le spese fatte tra il 2010 e il 2012 in qualità di consiglieri regionali. Tra questi Edoardo Rixi, all’epoca capogruppo della Lega e oggi deputato. E ancora assoluzione definitiva per Michele Boffa, ex presidente del Consiglio regionale (Pd), Antonino Miceli (Pd), Marco Melgrati (Fi), Francesco Bruzzone, senatore della Lega, e Roberta Gasco (Udeur) tra i savonesi.

Le accuse erano di falso e peculato. Dopo alcune condanne in primo grado erano arrivate le assoluzioni in Appello, ora il pronunciamento del terzo grado di giudizio a seguito del ricorso presentato dalla Procura: gli avvocati difensori hanno sollevato punto per punto le questioni di inammissibilità del ricorso medesimo, accolte dalla Cassazione, che ha quindi confermato le assoluzioni.

“Con la conferma dell’assoluzione espressa nei precedenti gradi di giudizio, la Cassazione ribadisce la mia estraneità alle infamanti accuse che ho combattuto per anni – è stato il commento di Rixi -. Pur sapendo di essere innocente nel frattempo mi sono dimesso da vice ministro, ho rinunciato alla poltrona da governatore e ho preferito non assumere ruoli per evitare futili critiche alla Lega e al mio operato”.

“Una vicenda che dovrebbe far riflettere i giustizialisti della prima ora, quelli che mi hanno chiesto subito le dimissioni: i processi si celebrano in tribunale, non in piazza. E’ la sottile differenza tra democrazia e demagogia. Ringrazio Matteo Salvini, la Lega, famiglia e amici che mi hanno fatto sentire sempre il loro sostegno. Ora guardiamo avanti, per le elezioni comunali a Genova e per le prossime politiche c’è molto da fare” ha concluso Edoardo Rixi, coordinatore del partito in Liguria.

“Un abbraccio all’amico Edoardo Rixi, definitivamente assolto per la vicenda “spese pazze”. Dopo tante polemiche e fango gettato su di lui, giustizia è stata fatta, in tribunale e non sui giornali o sui social (chissà se qualcuno chiederà scusa). Finalmente Edoardo potrà voltare pagina e ripartire alla grande. Anche l’amico Matteo Rosso oggi mette la parola fine a questa brutta vicenda su cui sarebbe importante aprire una profonda riflessione da parte di tutta la politica. Un abbraccio a Matteo e alla sua bella famiglia con cui sono certo stasera festeggerà. Finalmente giustizia è fatta anche per te!” scrive sui social il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.

Tra le prime reazioni anche quella di Roberta Gasco: “Vorrei dire troppe cose… Ma lascio che a parlare sia il silenzio. Assolta definitivamente dopo 10 anni… Troppo il dolore per essere capito e descritto”.