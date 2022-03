Sostegno ai profughi dell’Ucraina, via libera ai fondi commissariali per l’emergenza

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità un emendamento presentato dalla giunta e illustrato dall’assessore Alessandro Piana che introduce una disposizione finanziaria di carattere urgente, per fronteggiare la situazione legata alla crisi della guerra in Ucraina provvedendo a normare la destinazione dei fondi raccolti dalla struttura commissariale, per consentirne il rapido utilizzo.

In particolare, le erogazioni liberali versate alle casse regionali per assicurare sostegno e soccorso alla popolazione proveniente dall’Ucraina sono riversate al Commissario delegato all’emergenza attraverso un accredito sulla relativa contabilità speciale, istituita con l’ordinanza del 4 marzo 2022.

Il provvedimento si inserisce nella discussione sulle disposizioni finanziarie di carattere urgente con il sostegno ai profughi dell’Ucraina, nell’ambito dell’approvazione unanime del Disegno di legge 112 avvenuta in Consiglio regionale.

Il disegno di legge uniforma la normativa regionale alle nuove disposizioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche introdotte dalla recente legge di bilancio dello Stato, che ha effettuato una revisione del sistema di tassazione delle persone fisiche, riducendo gli scaglioni reddituali da cinque a quattro.

Le Regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate sulla base, però, degli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale e, poiché il nuovo sistema a scaglioni è operativo dal 1 gennaio 2022, è necessario un adeguamento degli impianti normativi regionali e le Regioni devono pubblicare le leggi di revisione, già riferite all’anno di imposta 2022, entro il 31 marzo 2022. Il provvedimento stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2022, l’aliquota dell’addizionale regionale sull’Irpef base resta invariata e mantiene inalterati i primi tre scaglioni di reddito, consentendo quindi di mantenere i redditi fino a 15.000 euro esenti dalla maggiorazione regionale, e dà applicazione ai criteri di progressività senza effettuare incrementi delle attuali aliquote. Le nuove disposizioni regionali mirano quindi a mantenere pressoché inalterata la pressione fiscale complessiva, ad invarianza di gettito che è pari a 375 milioni. Vengono, inoltre, confermate le detrazioni a favore delle famiglie fino a 28 mila euro di reddito con due figli a carico o un figlio disabile, già previste dalla Legge di Stabilità regionale per il 2022.

Lilli Lauro, presidente della I Commissione Affari generali, istituzionali e bilancio, ha presentato la relazione di maggioranza illustrando nel dettaglio il provvedimento: “Le disposizioni regionali – ha concluso – assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività mantenendo pressoché inalterata la pressione fiscale complessiva”.