Sorpreso con 16 dosi di coca, tenta di fuggire e ingaggia colluttazione coi carabineri: arrestato

Albenga. Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Albenga hanno arrestato in flagranza di reato un extracomunitario 27enne trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, pari a 10.40 grammi. Il fermo dello straniero, pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è avvenuto nella frazione di Leca. Oltre alla droga, il giovane aveva addosso anche 30 euro in contanti, che sono stati sequestrati.

Le dosi erano occultate all’interno di involucri in platica termosaldata, pronte per essere vendute sul mercato degli stupefacenti a giovani assuntori del territorio.

L’extracomunitario, che ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga a piedi, ha ingaggiato una colluttazione con i militari, che sono però riusciti a bloccarlo ed a trarlo in arresto.

L’uomo, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato rinchiuso temporaneamente nelle camere di sicurezza della compagnia ingauna a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo presso il tribunale di Savona previsto per questa mattina.