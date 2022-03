Sinergia Italia-Francia per i fondi comunitari, il presidente Lupi: “Rilancio della filiera turistica”

Liguria. Importante sinergia italo-francese nell’ambito dei progetti da mettere a punto in vista della programmazione europea 2021-2027. Individuare interventi comuni di ampio respiro evitando dannose sovrapposizioni può rappresentare il valore aggiunto e la carta vincente per non perdere i finanziamenti messi a disposizione dalla Comunità europea.

La volontà e l’impegno di portare avanti la collaborazione tra le Camere di Commercio dell’area transfrontaliera è stata ribadita nell’incontro svoltosi a metà dicembre a Nizza e proseguirà giovedì 3 marzo ad Imperia presso la Sala multimediale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria”.

Al meeting partecipano la Camera di Commercio di Cuneo, Chambre de Métiers et de l’Artisanat della Costa Azzurra, La Chambre Commerce Industrie di Nizza e la Cciaa “Riviere di Liguria” Imperia La Spezia Savona.

L’inizio dei lavori è fissato alle 10. Sono previsti gli interventi di Enrico Lupi e Marco Casarino, presidente e segretario generale della Camera di Commercio; di Giorgio Chiesa, responsabile settore turismo della Cciaa di Cuneo; di Anne Lechaczynski, responsabile internazionalizzazione CCI Nizza. In collegamento video anche i funzionari delle diverse realtà transfrontaliere.

“La programmazione europea 2021/2027 – sottolinea il presidente Enrico Lupi – è un’occasione straordinaria per realizzare grandi interventi e progetti fondamentali per rilanciare l’economia turistica e non solo, dei nostri territori”.

“L’area transfrontaliera ha un potenziale economico enorme e mettere a regime programmi mirati e di interscambio sia per le imprese sia per i privati può significare una svolta decisiva per lasciarci alle spalle la pandemia, rilanciare le nostre aziende e promuovere lo sviluppo, la crescita e l’occupazione”.