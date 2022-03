Siccità in Val Neva e Val Pennavaire, l’invito dei sindaci: “Utilizzare l’acqua in modo parsimonioso”

Forte siccità, complici la mancanza di abbondanti nevicate ma anche e soprattutto della pioggia, che non cade copiosa ormai da mesi. E questo rischia di creare seri problemi in particolare per gli abitanti di Val Neva e Val Pennavaire, che già in questi giorni hanno iniziato a patire i primi disagi.

Alcuni sindaci, infatti, su tutti quelli di Cisano sul Neva e Zuccarello, hanno invitato i propri cittadini a “utilizzare l’acqua in modo parsimonioso” evitando “inutili sprechi”.

Un’informazione che a Cisano, ad esempio, è stata comunicata anche tramite apposito sms.

“Il problema si registra soprattutto a Cenesi, più che nel resto del comune di Cisano, perché abbiamo delle vasche con delle fonti a Erli e da lì la pompiamo. Le fonti sono quelle di Castelbianco, che con una linea portano acqua a Cenesi, dove la scorta è scarsa. Abbiamo una via alternativa che porta acqua a Cenesi, ma invitiamo comunque a non sperperare l’acqua perché c’è siccità ovunque”, ha spiegato il sindaco di Cisano Massimo Niero.

E scatta già l’allarme in vista dell’arrivo del caldo estivo: “Non ha più nevicato e non piove da sei mesi. In estate ci saranno problemi”, ha concluso Niero.

Anche il sindaco di Zuccarello Claudio Paliotto ha invitato i cittadini “ad un uso esclusivamente domestico dell’acqua potabile”.