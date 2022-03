Si è svolto il consiglio regionale della Uil Liguria: aperta la fase congressuale

Liguria. Si è svolto presso il Tower Airport Hotel di Genova il Consiglio regionale della Uil Liguria, evento che apre ufficialmente la fase congressuale del sindacato.

Il 7°congresso regionale della Uil Liguria si svolgerà il 4 e 5 luglio 2022, presso l’auditorium dell’Acquario di Genova: “In questa occasione verranno messi a voto i rinnovi di cariche e organismi e verranno proclamati gli obiettivi sindacali del prossimo quadriennio – illustra Mario Ghini, segretario generale della Uil Liguria – con una particolare attenzione alle direttive che ci arrivano dal nazionale: lotta al precariato e alle disuguaglianze, sicurezza sul lavoro, potere d’acquisto per i cittadini e difesa del welfare per un’Italia ed un Europa più giuste e sociali”.

Al Consiglio era presente il segretario nazionale Domenico Proietti, che – spiegano dal sindacato – “ha fornito maggiori dettagli sullo stato di avanzamento del progetto di legge sulla non autosufficienza elaborato dalla Commissione Turco: per la Uil la mobilitazione sindacale degli scorsi mesi ha consentito l’introduzione di questo obiettivo nel Pnrr e la definizione dei livelli essenziali per la non autosufficienza in Legge di Bilancio. Nei prossimi giorni verranno intraprese tutte le iniziative utili affinché anche il nostro Paese si doti finalmente di un sistema pubblico ed universale di tutela a favore delle oltre 3 milioni di persone non autosufficienti”.

Altro tema al centro del dibattito è stato quello delle pensioni: il segretario ha illustrato le richieste del sindacato “per tutelare la fascia più anziana della popolazione, a difesa di uno dei grandi temi che avevano portato la Uil nel dicembre del 2021 ad aderire allo sciopero nazionale”.