Serie D: Vado-Novara 0-0 (LIVE)

Vado-Novara 0-0

Vado Ligure. Nella ventottesima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone “A”, il Vado riceve la capolista Novara. Fischio d’inizio allo stadio “Ferruccio Chittolina”, questo pomeriggio, ore 14:30

Infermeria del Vado piuttosto piena. Indisponibili i due portieri Cirillo e Colantonio. Infortunato il terzino Gandolfo. Sempre ai box il regista Costantini, il centrocampista Giuffrida e l’attaccante Lo Bosco.

I rossoblù, ottavi in graduatoria con 38 punti – nonostante le assenze – sono comunque reduci da quattro risultati di fila. Ultimo un pareggio in casa del Fossano (0-0). Fra le mura amiche ne vengono invece da due risultati pieni, ai danni di Saluzzo (4-1) e Lavagnese (3-0). La squadra allenata da Solari proverà quindi a togliersi una soddisfazione.

Il Novara primo in classifica a 59 punti , dopo un periodo di appanemento e nervosismo, caraterrizato da cinque gare senza vincere, è tornato al successo nell’ultimo turno col Sestri Levante (2-0). Il vantaggio sulla Sanremese, a fine dicembre più consistente, si è ridotto a + 6. Per i piemontesi allenati da Marchionni (ex Juventus e nazionale) si profila pertanto il periodo decisivo della stagione. Anche in vista dello scontro diretto, in programma dopo l’emminente sosta.

Tabellino:

Vado: Sam. Ghizzardi, Tinti, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Lazzaretti (72′ Galvanio), Cenci, Aperi (87′ Turone) Casazza

A disp.: Venturino, Fontana, Nicoletti, Turone, Bonanni, Lagorio, Quarta, Napolitano. All. Solari

Novara: Raspa, Bonaccorsi (67′ Bergamelli), Di Masi, Tentoni, Vuthaj, Capano, Vimercati, Gonzalez, Benassi, Laaribi (60 Pereira), Paglino

A disp.: Desjardins, Pagliai, Di Munno, Babacar, Agostinone, Rocchetti, Gymah. All. Marchionni

Arbitro: Dylan Marin (Portogruaro). Assistenti: Alessandro Cassano e Salvatore Nicosìa (Saronno)

Note: Pomeriggio freddo e nuvoloso. Fondo sintetico in buone condizioni. All’86’ espulso Tinti (V). Ammoniti: De Bode e Casazza (V). Angoli 2-6. Spettatori 350 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

Il Vado, in completo bianco con bordature rossoblù, viene disposto con 4-4-1-1. Samuele Ghizzardi in porta. Tinti e Anselmo terzini. Brero, De Bode i centrali. Lazzaretti e Cattaneo mezzali. Cenci e Casazza sulle fasce. Davanti Capra in supporto ad Aperi.

Il Novara si schiera invece con un 3-4-1-2. Raspa tra i pali. Benassi, Vimercati e Bergamelli tre centrali difensivi. Paglino e Tentoni in mezzo al campo. Ali Di Masi e Capano. Rifinitore Laaribi dietro al tandem d’attacco Vuthaj-Gonzalez.

Inizio dell’incontro (13:34).

4′ Di Masi affonda sulla sinistra e mette in mezzo. Laaribi conclude debolmente fra le braccia di Ghizzardi.

A seguire lo stesso portiere vadese rimane contuso in uno scontro con Gonzalez, rialzandosi poco dopo.

Trascorso il primo quarto d’ora è il Novara a tentare di fare la gara. Il Vado – forse un po’ contratto e intimorito – chiude gli spazi, provando ad agire di rimessa.

20′ Occasione Novara, i piemontesi stazionano stabilmente nella metà campo avversaria. Vuthaj appoggia a destra per Gonzalez. Questi scarica sulla fascia opposta per l’accorrente Di Masi. Il suo tiro in diagonale sfila un metro alla destra del palo.

22′ Giallo a De Bode (V)

23′ Punizione Novara dal limite dell’area. A incaricarsi della battuta è Laaribi. Ghizzardi, coperto da otto uomini in barriera, non vede partite il pallone, che si spegne alto di mezzo metro.

31′ Vado vicino al vantaggio. Capra serve la sovrapposizione di Anselmo sulla sinistra. Traversone a mezza altezza sul secondo palo.

Cenci, inseritosi a fari spenti a in volo d’angelo, di testa manda fuori a colpo sicuro dal limite dell’area piccola.

34′ Ammonito Casazza (V).

36′ Errore in disimpegno di Anselmo. Il tiro-cross effettuato da Gonzalez, deviato da un giocatore locale, termina di poco a lato.

38′ Vado nuovamente pericoloso. Dalla catena di sinistra. Aperi riceve nel cuore dell’area, ma manda alto.

43′ Doppia grande opportunità Novara.

Cross dalla sinistra operato da Di Masi.

Vuthaj, in torsione, anticipa l’uscita di Ghizzardi. La palla incoccia la parte esterna del palo.

L’azione prosegue. Sulla susseguente respinta Gonzalez indirizza a botta sicura. Brero salva provvidenzialmente in spaccata. In terza istanza la difesa rossoblù sbroglia, non con poco affanno, mandando in corner.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Vado-Novara 0-0.

Inizio secondo tempo (15:37).

58′ Contropiede Vado in campo aperto. Aperi si invola a tu per tu col portiere Rampa.

Il giocatore siciliano, si decentra e indugia troppo, favorendo il recupero decisivo di Buonaccorsi, che salva i suoi in scivolata.

Dalla parte opposta. Uno schema su punizione dai venti metri libera al tiro Laaribi. Palla fuori di poco.

68′ Gonzalez calcia dalla media distanza. Fuori bersaglio.

Il Vado nell’ultimo quarto d’ora, appare un po’ stanco fisicamente. Complice anche la panchina corta, mister Solari non può inserire centrocampisti “fuori quota”.

Prima Vuthaj e poi Di Masi impensieriscono la porta vadese.

86′ Vado in dieci uomini.

Intervento rude di Tinti su Tentoni. L’arbitro estrae il cartellino rosso.