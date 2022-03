Serie D: Vado e Borgosesia si spartiscono la posta in palio (1-1)

Vado-Borgosesia 1-1 (25′ Galvanio – 42′ Areco)

Vado Ligure. Turno infrasettimanale del campionato calcistico interregionale di Serie D, girone “A“. Il Vado pareggia 1 a 1 al “Chittolina” contro Borgosesia.

Vado e Borgosesia nella stagione 2020/21 giunsero rispettivamente ultima e penultima. Riammesse tramite ripescaggio, stanno ambedue riscontrando un annata più piacevole.

I rossoblù però si leccano le ferite. Periodo negativo, caratterizzato da pesanti defezioni dei giocatori e due indigeste battute d’arresto.

Prima il k.o. col Novara (0-1) , giunto a domicilio su rigore e a tempo scaduto. Quindi la bruciante sconfitta di Gozzano (3-0). Al netto delle numerose assenze, rimediata con l’aggravante di aver disputato un tempo e mezzo in superiorità numerica.

Rientrano giustappunto dalla squalifica i centrali Tinti e Brero.

Il Vado salendo a 39 punti, in un campionato usuale potrebbe considerarsi praticamente tranquillo. Le concorrenti dal basso tuttavia non stanno per nulla a guardare. La zona Playout (ammesso si disputeranno tali spareggi) per i vadesi è a sole 4 lunghezze.

Il Borgosesia, quinto in classifica si porta a 45 punti. La formazione granata, caratterizzata da un gruppo molto giovane, si può considerare a tutti gli effetti la rivelazione del torneo.

La gara d’andata terminò 0 a 0 tra le polemiche, con un gol molto contestato annullato ai liguri al 90° minuto.

Tabellino:

Vado: Cirillo, Tinti, Casazza, Cattaneo (79′ Quarta), De Bode, Brero, Capra, Lazzaretti, Cenci (87′ Costantini), Aperi (46′ Anselmo), Galvanio

A disp.: Sam. Ghizzardi, Favara, Nicoletti, Turone, Napolitano, Bonanni, Costantini. All. Solari

Borgosesia: Gilli, Frana, Iannacone, Puka, Areco, Carrara, Monteleone (68′ Guatieri), Salvestroni (68′ Bernardo), Manfrè, Zazzi (82′ Farinelli), Latini

A disp.: Gavioli, Bernardo, Colombo, D’Ambrosio, Eordea, Barbetta. All. Lunardon

Arbitro: Duccio Mancini (Pistoia). Assistenti: Paolo Roselli (Avellino) e Antonio Caputo (Benevento)

Note: Pomeriggio nuvoloso e piovoso. Fondo sintetico in buone condizioni, ma reso assai scivoloso dall’acqua. Ammoniti: De Bode, Cenci, Lazzaretti, Tinti (V) e Iannacone (B). Angoli 6 a 7 per il Borgosesia. Recuperi 0′ e 4′. Spettatori 70 circa.

L’incontro inizia in perfetto orario, ore 15:00.

10′ Giallo a De Bode (V).

Trascorso il primo quarto d’ora, nulla di significativo da segnalare. Benché il Borgosesia, in questo frangente, tenga maggiormente in mano il pallino di gioco.

20′ Capra imbecca Galvanio. Il tiro rasoterra dell’esterno vadese, da buona posizione, viene murato da Carrara.

25′ GOL VADO! Contropiede tre contro tre. Aperi punta un avversario sulla destra e serve al centro. Galvanio controlla a seguire e, appena dentro l’area, trafigge Gilli con un preciso destro a fil di palo. 1-0.

27′ Sul fronte opposto. Silvestroni si infila per vie centrali e, in caduta, tenta lo scavetto. Comodo fra le braccia di Cirillo.

38′ Borgosesia vicino al pareggio. Silvestroni dal vertice sinistro dell’area, elude un difensore vadese con un’elegante finta di corpo. Da quella posizione libera un pregevole destro a giro. Il pallone colpisce il palo interno, a Cirillo battuto.

Sulla susseguente respinta Manfrè viene pescato in fuorigioco.

40′ Ammoniti Cenci e Lazzaretti (V).

42′ GOL BORGOSESIA! Punizione nei pressi del vertice sinistro dell’area. A incaricarsi della battuta è Areco. Il tiro a effetto sorprende Cirillo sul palo di competenza, infilandosi al sette. 1-1.

45′ Fine primo tempo: Vado-Borgosesia 1-1.

L’incontro riprende alle 16:00 puntuali.

49′ Corner da sinistra. Capra dalla bandierina. Brero svetta sul primo palo, palla alta di poco.

51′ Areco tenta dalla media distanza. A lato.

53′ Vado in attacco. Capra serve sulla destra Cenci. Questi, in equilibrio precario, manda alto da buona posizione.

55′ Monteleone affonda sulla destra, portandosi in prossimità dell’area piccola. De Bode strozza il colpo in canna al giocatore piemontese, con un anticipo provvidenziale.

56′ Ammonito Iannacone (B).

58′ Cenci scodella per Capra, il quale praticamente solo davanti al portiere, non riesce però ad agganciare la palla (leggermente lunga).

64′ Giallo a Tinti (V).

67′ Opportunità Vado. Azione prolungata sviluppata in ampiezza. Tinti, cross dalla destra col contagiri. Puka tocca quel tanto che basta da anticipare Capra, pronto a ribadire in rete. Un intervento difensivo che vale un gol.

Sull’angolo conseguente De Bode prende il tempo al diretto avversario, ma di testa non inquadra lo specchio.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+4 Fischio finale: Vado-Borgosesia 1-1.