Serie D: Fossano-Vado 0-0 (LIVE)

Fossano-Vado 0-0

Fossano (Cuneo). Nella ventisettesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado è ospite del Fossano. Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 14:30. Al campo “Pochissimo” di Fossano.

Il Fossano, quart’ultimo in graduatoria a 26 punti, sta attraversando un ottimo momento di forma. I piemomtesi nelle ultime cinque uscite hanno infatti ottenuto 10 punti (tre vittorie, un pareggio e una sconfitta), ruolino di marcia più proficuo fra le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere.

Il Vado, ottavo in classifica con 37 punti, è dal canto suo reduce da tre successi di fila.

Tabellino:

Fossano: Merlano, Scotto, Fogliarino, Menabò, Matera (58′ Rosano), Giraudo, G. Di Salvatore (73′ Scarafìa), Specchia, L. Di Salvatore, Adorni, Galvagno

A disp.: Chiavassa, Lima, Bellocchio, Marin, Pianetti, Quaranta, Coulibaly. All.Viassi

Vado: Sam. Ghizzardi, Tinti, Anselmo (72′ Lagorio), Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Lazzaretti (72′ Brondi), Cenci, Aperi, Casazza

A disp.: Sim. Ghizzardi, Nicoletti, Bertoni, Turone, Della Rossa, Napolitano, Quarta. All. Solari

Arbitro: Stefano Striamo (Salerno). Assistenti: Manuel Cavalli (Bergamo) e Bruno Galinari (Sondrio)

Note: Pomeriggio soleggiato, fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Adorni (F) e Tinti (V). Spettatori 150 circa.

Cronaca Diretta (LIVE):

Nel Vado sono diverse le indisponibilità, infermeria abbastanza piena. Out i portieri Cirillo e Colantonio. Fra i pali c’è Samuele Ghizzardi . A centrocampo indisponibili Giuffrida, Papi e Costantini. Davanti infortunati Galvanio e il lungodegente Lo Bosco.

Inizio dell’incontro (14:31).

2′ Vado subito in attacco. Aperi si gira in un fazzoletto e indirizza verso lo specchio. Il portiere Merlano salva in angolo.

6′ Vado vicino al vantaggio. Aperi dribbla due difensori locali e fa partire un tiro secco in diagonale. Il pallone si stampa sul palo, a portiere battuto.

A seguire rossoblù a segno, rete di Cenci. L’arbitro annulla però su segnalazione dell’assistente. Avvio in ogni caso deciso della squadra allenata da Solari, che chiude gli avversari nella propria metà campo.

21′ Schema su punizione nei pressi della trequarti. Capra tocca per Cattaneo. Conclusione alta.

25′ Il Vado continua a premere. Anselmo affonda a sinistra. Un difensore cuneese lo anticipa in maniera provvidenziale, prima che potesse mettere in mezzo.

32′ Fossano che prova a uscire dal guscio. Iniziativa personale di Adorni, il quale si incunea sulla sinistra. La retroguardia vadese, in qualche modo, allontana il pericolo.

Poco più tardi lo stesso Adorni (F) viene ammonito.

42′ Giallo a Tinti (V).

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Fossano-Vado 0-0.

Inizio della ripresa (15:33).

Rientro in campo in sordina. Il Vado mantiene sempre il possesso del pallone, senza tuttavia riuscire al momento a scardinare la difesa del Fossano.