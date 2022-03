Serie A2: l’Amatori Savona lotta ma torna da Cagliari a mani vuote

Cagliari. Approfittando dello stop per la Coppa Italia, l‘Amatori Savona recupera la quindicesima giornata di campionato contro il Cus Cagliari.

Le due squadre si trovano allo stesso livello della classifica (16 punti) ed arrivano da due risultati differenti: il Cus Cagliari nell’ultimo turno è stato sconfitto da San Giovanni Valdarno, Savona invece ha vinto la sfida casalinga contro Civitanova Marche.

La squadra ligure si presenta in Sardegna ancora orfana di Paleari e Ceccardi, entrambe fuori per infortunio.

La gara si apre nel migliore dei modi per l’APS, i tre canestri di Zanetti e quello di Tyutyunzhieva valgono un parziale di 8-0. Dopo lo sbandamento iniziale il Cus però ritrova sicurezze e infligge a Savona un controparziale (9-0) suggellato dalla tripla di Puggioni. Nonostante una difesa attenta e piuttosto aggressiva, Amatori non riesce a concretizzare molte delle occasioni offensive a disposizione e solo il gioco da tre punti finale di Zanetti permette alle ragazze di coach Dagliano di andare al primo riposo sotto di 2 sole lunghezze: 15-13.

Secondo parziale che procede sui binari dell’equilibrio per i primi minuti; 8 punti di fila di Alice Dagliano danno carica alle biancorosse che si ritrovano a +4 sulle avversarie che si tengono però in partita grazie alla precisione ai liberi e alla tripla di Puggioni. A pochi minuti dall’intervallo si accendono Striulli, Prosperi e Ljubenovic, così Cagliari vola sul +7 al termine del primo tempo. Si va negli spogliatoi sul 31-23.

I sette punti di svantaggio l’APS se li porterà dietro per tutto il terzo quarto: in questi dieci minuti di partita si segna poco da entrambe le parti e le squadre si inseguono con un tira e molla che permette sì a Savona di vincere il parziale, ma non di tornare pienamente in partita. A prendersi la scena sono le due playmaker Sansalone e Cecili, entrambe autrici di 5 punti in fila. Si arriva così agli ultimi dieci minuti sul punteggio di 43-36.

Ultima frazione di gioco che vede le savonesi provare subito a rimettere in discussione la partita con la tripla e il canestro da due di Picasso, le risponde immediatamente Ljubenovic con la tripla che riporta quei famosi sette punti di distacco tra le due squadre. Nella seconda parte del parziale Savona lotta con tutte le energie rimaste (presenti nonostante le rotazioni ridotte all’osso) ma deve fare i conti con le giocate in pick and roll del duo Striulli-Caldaro che chiudono definitivamente il match al Palacus. Risultato finale: Cus Cagliari batte Amatori Savona 65 a 49.

Prossimo appuntamento con la Serie A2 mercoledì 9 marzo al PalaPagnini di Savona per il recupero della partita contro Alma Patti.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 15ª giornata:

Cus Cagliari – Amatori Pallacanestro Savona 65-49

Parziali: 15-13 (15-13), 31-23 (16-10), 43-36 (12-13), 65-49 (22-13)

Cus Cagliari: Puggioni 10, Striulli 10, Caldaro 12, Prosperi 10, Gagliano 7, Serra ne, Martis ne, Saias 2, Cecili 8, Madeddu ne, Ljubenovic 6, Piludu ne. All. Xaxa.

Amatori Pallacanestro Savona: Salvestrini, Tyutyundzhieva 8, Sansalone 5, Picasso 5, Zanetti 20, Ceccardi, Nezaj, Dagliano 11, Paleari ne, Leonardini. All. Dagliano.

Arbitri: Bernardo (Aprilia) e Spinelli (Roma).