Albenga. A partire dalle 17 circa, centinaia di persone hanno iniziato a riunirsi in piazza Petrarca, ad Albenga, di fronte alla croce bianca, punto di ritrovo dal quale è partita la grande marcia per l’ospedale di Albenga, che ha l’obiettivo di chiedere la riapertura del pronto soccorso.

“Senza pronto soccorso si muore” è infatti lo slogan scelto dagli organizzatori, ovvero le associazioni del territorio, per sponsorizzare l’evento attraverso volantini, manifesti e striscioni ad hoc che, negli ultimi giorni, hanno letteralmente tappezzato la città delle torri.

Questa mattina, un’auto con megafono e stemma del Comune ha girato le principali vie e piazze, invitando i cittadini a prendere parte “ad una battaglia per la difesa della salute di tutti”. Sul Ponte Rosso, uno dei simboli della città, sono stati affissi due enormi striscioni (uno lato Albenga ed uno lato Vadino), mentre altri sono già stati esposti anche all’esterno dell’ospedale Santa Maria di Misericordia, tappa finale del corteo.

Inoltre, numerosi negozi e attività di Albenga, ma anche dei comuni limitrofi, hanno scelto di abbassare le serrande in segno di protesta, aderendo alla manifestazione.

Una mobilitazione imponente, come ci si aspettava, da parte dei cittadini che hanno ravvivato sempre più la piazza della croce bianca, riempita anche da stendardi e gonfaloni delle associazioni.

La grande marcia per l’ospedale di Albenga

Tra i presenti, oltre a numerosissime associazioni, i sindaci del comprensorio di Albenga, tra cui anche quelli di Alto, Caprauna (comuni più distanti dal Santa Corona), il sindaco di Cairo Lambertini e il vescovo della diocesi di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti: “La mia presenza qui è la dimostrazione che questa non è una manifestazione di partito, ma del popolo fatta per il popolo”.

IL PERCORSO

Il serpentone della manifestazione è partito da Piazza Petrarca (Croce Bianca) intorno alle 18.15 – al seguito un coro che ha intonato “Senza pronto soccorso si muore” e alcune parole di dissenso nei confronti del presidente ligure Toti -, per poi snodarsi in Via Genova, Via Fratelli Viziano, Via Leonardo Da Vinci e Viale Martiri della Foce. Infine, tappa conclusiva proprio di fronte all’ospedale Santa Maria di Misericordia.

LE REGOLE

Per aderire alla manifestazione è stato previsto un bus navetta per effettuare il percorso (andata e ritorno) da Piazza del Popolo all’ Ospedale Santa Maria di Misericordia al fine di consentire anche alle persone anziane o con difficoltà di partecipare.

Non sono stati ammessi simboli partitici e politici. Ammessi invece vessilli delle associazioni o labari delle associazioni combattentistiche e d’arma; la partecipazione in divisa (sportiva, di appartenenza ad associazioni ecc) è stata gradita; non sono state ammesse espressioni offensive e volgari; obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

GLI INTERVENTI

Gino Rapa, tra gli organizzatori: “Pretendiamo impegno concreto dei politici”

Ad aprire la manifestazione è stato Gino Rapa, portavoce dei Fieui di Caruggi e tra gli organizzatori, che ha espresso: “Sinistra e destra devono chiedere scusa ad Albenga per aver assecondato prima Burlando, poi Toti e Viale, che hanno lasciato ad Albenga un ospedale che è una scatola vuota. Questa manifestazione è per i nostri avi, per noi e per le generazioni future”.

“I sindaci qui non rappresentano il proprio partito ma le proprie comunità – ha proseguito Rapa -. Mando un pensiero a un sindaco che è mancato 4 anni fa, Rosy Guernieri, che era qui in questa piazza per una manifestazione analoga. Quattro anni dopo siamo di nuovo qui a parlare della stessa cosa, è assurdo: da domani pretendiamo la voce e l’impegno dei politici, ma concreto e non attraverso comunicati o post sui social”.

“Inutile che ci dicano che a 12 km c’è un pronto soccorso (a Pietra), soprattutto se a dirlo non è una persona esperta di sanità, ma di pansotti e ravioli (riferimento al presidente di Regione Toti, ndr). Inutile mettere il post con le mimose per le donne (nuovo riferimento a Toti, ndr) quando per partorire sono costrette ad andare a Savona oppure vengono lasciate per ore in attesa al pronto soccorso di Santa Corona. Senza pronto soccorso si muore e siamo qui a ribadirlo” ha concluso.

Sindaco Tomatis: “Morire per strada è un’ingiustizia”

Secondo ad intervenire il sindaco Tomatis, apparso visibilmente commosso dalla massiccia presenza di cittadini e associazioni, che ha commentato: “Noi non siamo contro nessuno ma non possiamo ignorare che oggi il pronto soccorso di Santa Corona non è in grado di far fronte a questo enorme carico di lavoro. Pazienti che attendono visite per ore, assurdo. L’ospedale di Albenga è fondamentale in un territorio dove d’estate gli abitanti salgono ad oltre 300 milioni : tra 3 mesi sarà tempesta perfetta e Albenga sarà senza nessun presidio di emergenza”.

“La legge è fatta fagli uomini per gli uomini, ma morire per strada per raggiungere Santa Corona o dover partorire in autostrada è un’ingiustizia. Se la legge è sbagliata, la politica ha il dovere di cambiarla. Un politico ha il dovere di ascoltare le voci del territorio e di tutelare il diritto alla salute di tutti noi” ha concluso Tomatis.

Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca di Albenga: “I 12km in Liguria non sono 12km in altre regioni: autostrada con cantieri e senza corsia d’emergenza”

“Non ci interessano i partiti politici, ma il bene comune e siamo qui per garantire la salute di tutti“, ha dichiarato Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca di Albenga. “Da qui a Pietra ci saranno anche 12km, ma questo dato viene strumentalizzato perchè chiunque si trovi a percorrerli soprattutto d’estate, in autostrada con i cantieri e senza corsia d’emergenza, non lo farebbe mai. I 12km in Liguria non sono 12km in altre regioni. Chi come noi vive queste situazioni quotidianamente non può non impegnarsi con tutte le forze per difendere chi sta male”.

“La croce bianca è nata per la gente e vive tutt’oggi per la gente. Tutti i giorni portiamo persone a Savona e Pietra: ben venga potenziare l’ospedale di Albenga, ma non a discapito di pronto soccorso e servizi di emergenza. Questo non è accettabile. Non si può nemmeno pensare di non avere un pronto soccorso sul nostro territorio – ha proseguito sul palco -. Questa è la battaglia di tutti, anche di quelli di Pietra e Finale che devono aspettare con noi 5-6 ore al Santa Corona per essere visitati e per gli operatori costretti a lavorare in condizioni insostenibili. Qui siamo tanti, senza bandiere, senza simboli, con la nostra gente, per la nostra gente. Non si puó risparmiare sulla sanità e sulla salute. Le decisioni non possono piovere dall’alto senza tener conto della voce del territorio. E ora avanti tutti insieme fino a quando sarà necessario”.

LE ALTRE VOCI

“Il tema è tutto politico, non tecnico: il problema è la mancanza di visione su un intero territorio”. E’ quanto ha commentato in una nota il consigliere regionale del partito democratico Roberto Arboscello. “La sanità in Liguria e in provincia di Savona è allo sfascio, sia negli ospedali che sul territorio: non si progetta, non si programma e si chiude, non solo ad Albenga ma anche a Pietra Ligure, a Cairo, a Savona – ha aggiunto -. Per questa ragione la manifestazione di Albenga merita di essere sostenuta”.