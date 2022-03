Seconda Categoria, lotta serrata per i playoff: la web cronaca di Dego-Carcarese

LIVE: DEGO-CARCARESE 1-0 (19′ Bastoni)

1′ Via alla ripresa, stessi 11 per il Dego, mentre la Carcarese sostituisce Vastola con Mancinelli

SECONDO TEMPO

47′ Si conclude il primo tempo, senza squilli

35′ Possesso statico in mezzo alle due metà campo, meglio il Dego in fase di impostazione ma la difesa ospite è ben piazzata

23′ Tentativo al volo dal limite di Gaggero, palla sul fondo

19′ GOOOOOOOOL! Bell’azione in velocità del Dego: dalla destra Gaggero per Guastamacchia che in area serve a Bastoni il più facile dei tap-in

17′ Cross dalla destra, spizzata di Bastoni, la sfera arriva a Usai F. che indirizza sul primo palo, dove trova un attento Briano

7′ Fin qui meglio il Dego, la Carcarese aveva però trovato la via del gol con Mirko Siri, annullato per fuorigioco

Si parte alle 16:03

PRIMO TEMPO

Dego. Mancano solo due partite e l’Albissole è già stata eletta in anticipo la regina del girone C, ma è ancora tutto da decidere per la zona playoff, dove ci sarà da battagliare fino all’ultimo minuto del campionato. Lo sa bene la Carcarese “B” che oggi sarà ospitata dal Dego, squadra già qualificata ma che intende rimanere salda al secondo posto in classifica.

Lo scorso turno per i biancoblu una sconfitta pesante, non per il risultato (1 a 0) ma perché arrivata con la rivale Plodio, ora a pari punti. Vittoria invece per i biancorossi che hanno calato il poker al Cengio e sono rimasti in corsa al fianco del Pallare. Al momento, infatti, entrambe le formazioni sono a quota 25 punti e occupano l’ultimo gradino per accedere alla fase finale del torneo.

All’andata il derby si era giocato al Picasso di Quiliano a causa della neve scesa in Valbormida e il Dego si era imposto 4 a 0. Ma oggi la posta in palio è molto più alta, si prevedono tante emozioni.

FORMAZIONI

DEGO: Astengo, Briano E., Usai F., Reverdito, Monticelli M., Prato, Gaggero, Guastamacchia, Bastoni, Eletto, Bovio. A disp.: Piccardi, Saino, Spriano, Usami M., Nosakhare, Monticelli I., Zunino. All. Alessandro Bastoni

CARCARESE: Briano F., Gavacciuto, Reale, Vastola, Tacchini, Ciappellano, Clemente, Revelli, Siri Mi., Concas, Briano A. A disp.: Odella, Torrello, Picalli, Briano M., Mancinelli, Branchetti . Al Matteo Siri

ARBITRO: Giuseppe Grisolia di Savona