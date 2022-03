Seconda Categoria: la Spotornese regola la Nolese (1-0) e continua a sperare

Spotornese-Nolese 1-0 (56′ Carminati)

Savona. La tribuna del campo “Ruffinengo” di Legino gremita già di per sé, al di là dei contenuti più o meno tecnici che una partita di calcio di Seconda Categoria può offrire, può definirsi una vittoria all’unisono. Una bella giornata di sport, da incorniciare negli annali delle cronache locali e conservare nell’album dei ricordi.

La partita tra la Spotornese e la Nolese è stata derby battagliato e combattuto. Due gli espulsi, essenzialmente uno per tempo a bilanciarsi. In un andamento oltremodo complicato dal sempre insidioso vento. A spuntarla sono stati i padroni di casa (momentaneamente ancora esuli del proprio campo), grazie a una rete messa a segno Carminati attorno all’ora di gioco. Un momento propizio, poco prima infatti che venisse ristabilita la parità numerica.

Protagonisti gli interpreti in campo, ma come scritto anche il pubblico sugli spalti.

Da parte spotornese già da inizio stagione si è evidenziato l’entusiasmo di una comunità desiderosa di rivedere, dopo un decennio, la propria squadra di calcio. Non da meno i dirimpettai nolesi, accorsi anch’essi in buon numero.

Questa la classifica del campionato a una giornata dal termine: 43 punti S. Francesco Loano; 40 punti Spotornese, 37 punti Priamar; 31 punti Borgio Verezzi; 26 punti Cisano; 16 punti Varazze “B”; 15 punti Nolese e White Rabbit; 11 punti Quiliano&Valleggia “B”; 3 punti Yepp Albenga.

L’esito del torneo dipenderà dunque dall’ultimo turno, che vedrà difronte la Loanesi prima in classifica e la Spotornese, seconda e distanziata di tre lunghezze. Dalla seconda alla quinta ci saranno gli spareggi Playoff.

La Loanesi, attuale immatricolata S. Francesco Loano, per tradizione, abituata a calcare i campi di categorie superiori. Ai rossoblù, tre punti davanti, per salire in Prima Categoria basterà anche un pareggio. Alla Spotornese servirà invece il bottino pieno per appaiare i rivali e andarsi a giocare lo spareggio.

Tabellino:

Spotornese: Genta, Manfrini, Bovero, Nocerino, Crovella, Ferro, Lione, Dorigo, Puppo (42′ Ottonello), Russo Artimagnella (50′ Pellizzari), Carminati (76′ Vanara)

A disp.: Marangon, Basso, Ottonello, Chessa, Monda, Canale, Novello. All. Calcagno

Nolese: Paonessa, Pastorino, M. Semry, Aonzo, Marengo, Acunzo, Bordone, Godena, Gibba, Dabove, H. Semry

A disp.: Fontana, Restuccia, Ravera, Gandoglia, Limito, Tatone, Battaglia, Yupanqui, Bozzo

Arbitro: Davide Ciminelli (Savona)

Note: Al 40′ espulso Nocerino (S). Al 62′ espulso Pastorino (N).