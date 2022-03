Non poteva mancare un selfie di rito in casa Plodio. I ragazzi di mister Dario Roso stanno compiendo una vera e propria scalata nel girone “C” di Seconda Categoria.

Dopo aver pareggiato contro l’Albissole, oggi è arrivato il successo per 1 a 0 contro il Dego secondo in classifica. La vittoria ottenuta grazie al rigore di Costa consente al Plodio di agganciare lo stesso Dego a quota 31 punti in classifica.