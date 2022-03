Savona. Una tredicesima giornata di campionato all’insegna dei gol e dello spettacolo. È facilmente riassumibile in questa maniera il turno del Girone C di Seconda Categoria andato in scena domenica, il tutto per un weekend di gare avvincenti le quali hanno permesso di delineare i rapporti di forza tra le varie formazioni impegnate nel Girone C. Sono state 15 le reti messe a segno in questa giornata, un sintomo di grande vivacità per un campionato il quale, dopo il lungo stop sofferto a causa della pandemia, non sta facendo altro se non confermare la propria immensa voglia di tornare protagonista. Di seguito ecco i tabellini dei match andati in scena domenica dalle ore 15:05.

Rocchettese 3-1 Carcarese “B” (49′, 54′ Rollero, 67′ Concas, 75′ Carta)

La Rocchettese guidata da Mario Croci è scesa in campo con Bastoni, Cisse, Gallione, Rosati (C), Veneziano, Vallecilla, Zerbini, Bianchin, Adosio, Carta e Rollero. A disposizione vi erano Buscaglia, Bracco M., Viazzo, Bracco A., Carle, Monni, Botta, Gerace e Manajang.

I biancorossi allenati da Matteo Siri hanno invece risposto con F. Briano, Diop, Gavacciuto, Torrello (C), Tacchini, Ciappellano, Reale, Revelli, Clemente, Concas e M. Briano. In panchina si sono accomodati Odella, Giuliano, Giampieri, Vastola, Mancinelli, Picalli e Branchetti.

Plodio 1-1 Albissole (48′ autogol Costa, 52′ Vanoli)

I padroni di casa allenati da mister Dario Roso si sono schierati con Siri, Diamanti, Gallesio (C), Ferraro, Garrone, Lai, Sanna, Ghiglia, Spinardi, Costa e Picozzi. In panchina si sono accomodati Aondio, Diamanti, Gioffrè, Horma, Cappelletti, Luongo, Resio e Rossi.

Gli ospiti biancazzurri guidati da mister Gasparlin si sono presentati in campo con Nucci, Costa, Crino (C), Lupi, Vacca, Vanoli, Romano, Vallarino, Calcagno, Rebagliati e Porta. A disposizione vi erano Zucca, Marforio, Merica e Bolla.

Sassello 3-1 Dego (30′ Guastamacchia, 62′ Porro, 65′, 83′ Gilardo)

I padroni di casa allenati da mister Valicenti schierando Tallarico, Chiappone, Guastavino, Vanoli, Callandrone, Bolla, Raineri, Gilardo, Porro, Vacca (C) e Giusto. A disposizione vi erano Chiappone, Ottonello, Garbarino, Sala, Ralli, Loi, Falanga, Usai e Piccone.

I valbormidesi di mister Bastoni si sono invece presentati in campo con Astengo, F. Usai, Bovio, Reverdito, Saino, Zunino, Guastamacchia, Spriano, I. Monticelli, Domeniconi (C) e Mozzone. In panchina si sono accomodati Rodino, M. Monticelli, Prato, Ferraro, Gaggero, Eletto, Gennarelli, Nosakhare e Dotta.

Santa Cecilia 1-1 Cengio (28′ Camara, 30′ Marian)

La Santa Cecilia guidata da mister Blangero è scesa in campo con Del Prete, Vassallo, Marrapodi (C), V. Pellegrini, Hasani, Ormenisan, Scotto, Tourè, Aglietto, A. Pellegrini e Calabria. In panchina si sono accomodati Sacco, Bormida, Paesler, Camara e Puppo.

Murialdo 1-2 Pallare (25′ Pansera, 49′ Monni, 50′ Sylla)

Formazioni non pervenute.

La classifica

È così terminata anche la tredicesima giornata del ritrovato campionato di Seconda Categoria, un torneo avvincente che al momento vede la seguente classifica: Albissole 35, Dego 27, Rocchettese 23, Plodio 22, Pallare 21, Carcarese “B” 16, Cengio 16, Sassello 12, Santa Cecilia 6, Murialdo 4.

Infine, ecco gli arbitri che saranno impegnati in vista del quattordicesimo turno di questo girone: