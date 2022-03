Savona. Una quattordicesima giornata di campionato all’insegna dei gol e dello spettacolo. È facilmente riassumibile in questa maniera il turno del Girone C di Seconda Categoria andato in scena tra ieri e sabato, il tutto per un weekend di gare avvincenti le quali hanno permesso di delineare i rapporti di forza tra le varie formazioni impegnate nel Girone C. Sono state 24 le reti messe a segno in questa giornata, un sintomo di grande vivacità per un campionato il quale, dopo il lungo stop sofferto a causa della pandemia, non sta facendo altro se non confermare la propria immensa voglia di tornare protagonista. Di seguito ecco i tabellini dei match andati in scena.

Carcarese “B” 2-1 Sassello (25’ Reale, 27’ Picalli, 90’ Guastavino), sabato alle ore 14:30

I biancorossi allenati da Matteo Siri si sono presentati con F. Briano, Diop, Giuliano, Torrello (C), Gavacciuto, Ciappellano, Reale, Revelli, Clemente, Concas e M. Briano. In panchina si sono accomodati Odella, Picalli, Siri, A. Briano, Mancinelli e Branchetti.

Gli ospiti di mister Valicenti sono invece scesi in campo schierandosi con Tallarico, Chiappone, Guastavino, Ottonello (C), Callandrone, Bolla, M. Usai, Raineri, Porro, Gilardo e Giusto. A disposizione vi erano Chiappone, Garbarino, Ralli, Falanga, Deidda e Sala.

Albissole 7-0 Murialdo [Bolla, Romano (x3), Calcagno, Rebagliati (x2) ]

I Ceramisti guidati da Roberto Gasparlin si sono presentati in campo con Nucci, Valle, Crino (C), Lupi, Vacca, Porta, Romano, Vallarino, Calcagno, Rebagliati e Costa. A disposizione vi erano Cuvato, Pisano, Zucca, Marforio, Merica, Bolla, Ottonello e Fadlaoui.

Gli ospiti allenati da Stefano Odella hanno risposto con Barlocco, Salvo, Sulca, Pontoglio (C), Franco, L. Icardo, Oddone, Sylla, Abubakar, Di Gregorio e Calleri. In panchina si sono accomodati A. Icardo, Decastelli, Denaro, Dotta e Salvetto.

Dego 5-1 Santa Cecilia (27’ Domeniconi, 31’, 60’ Gaggero, 76’ Aglietto, 83’ Guastamacchia, 89’ Gennarelli)

I valbormidesi di mister Bastoni si sono presentati in campo con Astengo, Dotta, Bovio, Saino, M. Monticelli (C), Ferraro, Gaggero, Spriano, Domeniconi, Eletto e I. Monticelli. In panchina si sono accomodati Rodino, M. Monticelli, Prato, Ferraro, Gaggero, Eletto, Gennarelli, Nosakhare e Dotta.

La Santa Cecilia guidata da mister Blangero ha invece risposto con Del Prete, Vassallo, Marrapodi (C), Bormida, Hasani, Ormenisan, Calabria, Paesler, Aglietto, Camara e Galvagna. A disposizione vi erano Rosales, Puppo e Bova.

Cengio 2-3 Plodio (11’ Camusso, 12’, 25’ Costa, 30’ Abdou Diop, 76’ Rossi)

Il Cengio di mister Marian si è presentato in campo con Pelle, Mbaye, Baji, Zucchino, T. Cham, Tagliero (C), Camusso, Ntensibe, Abdou Diop, Salvo e Iannicelli. A disposizione vi erano Monatno, Xheka, Pasculli, Camera, Cerisola, S. Marian e Assane Diop.

Gli ospiti allenati da mister Dario Roso si sono schierati con Siri (riuscito a neutralizzare un rigore agli avversari), Cappelletti, Gallesio (C), Ferraro, Sanna, Lai, Horma, Ghiglia, Rossi, Costa e Luongo. In panchina si sono accomodati Aondio, Diamanti, Diamanti, Gioffrè, Resio, Picozzi, Spinardi e Garrone.

Pallare 1-2 Rocchettese (10’ Grosso, 21’ Manjang, 89’ Rollero)

I padroni di casa di mister Albesano si sono schierati con Piantelli, Perrone, Borro, Shqau, Grosso (C), Boudali, Bellomia, Maistrello, Marchisio, Monni e Caruso. In panchina si sono accomodati Becco, Morando, Croce, Briano, Garbarino, Jallow e Negro.

La Rocchettese guidata da Mario Croci è invece scesa in campo con Bastoni, Zerbini, Gallione, Rosati (C), Veneziano, Cissè, Paganelli, Bianchin, Manjang, Carta e Rollero. A disposizione vi erano Vergara, A. Bracco, Sarre, Viazzo, Adosio, M. Bracco, Carle, Monni e Gerace.

La classifica

È così terminata anche la quattordicesima giornata del ritrovato campionato di Seconda Categoria, un torneo avvincente che al momento vede la seguente classifica: Albissole 38, Dego 30, Rocchettese 26, Plodio 25, Pallare 21, Carcarese “B” 19, Cengio 16, Sassello 12, Santa Cecilia 6, Murialdo 4.