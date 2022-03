Seconda Categoria “B”: poker San Francesco Loano, Priamar Liguria q.b., Cisano in zona Cesarini

Vincono tutte e tre le prime della classe. La Spotornese e la San Francesco Loano hanno dilagato. La Priamar Liguria, invece, ha fatto il “quanto basta” per venire a capo del fanalino di coda Yepp Albenga. Torna a fare punti il Quiliano&Valleggia “b”, che ha impattato 2 a 2 contro White Rabbit United. Il Cisano ha colto tre punti pesanti in chiave play off all’ultimo respiro contro la Nolese.

La classifica: San Francesco Loano 37; Spotornese 36; Priamar Liguria 33; Borgio Verezzi 27; Cisano 25; Nolese 15; White Rabbit 14; Varazze Don Bosco 13; Quiliano&Valleggia 7; Yepp Albenga 3.

San Francesco Loano 4 (Rossignolo 2, Antonelli 2) – Borgio Verezzi 0

San Francesco Loano: Alberico, Scannapieco, Torrengo, Quartieri, Bianco, Illiano, Rembado, Antonelli, Rossignolo, Insolito, Donà. A disposizione: Accame, Patacchini, Guallini, Gualerzi, Patitucci, Pastorino, Gaggero, Totaro, Caretti. Allenatore: Sardo.

Borgio Verezzi: Bracco, Briozzo, Tassisto, Bertozzi, Pasquale, Roascio, Fornari, Patitucci, Stegaru, Morelli, Rasetto.A disposizione: Mantoan, Tuninetti, Colantoni, Decia, Fiorito, Zanatta, Piccinino, Frione, Pollero. Allenatore: Cordiale.

Yepp Albenga 0 – Priamar Liguria 1 (Bianco)

Yepp Albenga: Habib, Bazzarini, Volturana, Bubacar, Bah, Fonicou, Zemma, Gattuso, Badje, Abdenou, Peverelli. A disposizione: Andreini, Diao, Lassana, Botta, Diane, Seydi, Gianetti, Capello. Allenatore: Vio.

Priamar Liguria: Quaranta, Bardhi, Cyrbja, Colombi, Dalpiaz, Saturni, Vallone, Bianco, Bianchi, Esposito, Andriello. A disposizione: Mandaglio, Fiore, Quaglia, Monteleone, Altomare, Marouf, Morando, Lavagna. Allenatore: Bresci.

Quiliano&Valleggia 2 (D’Amico 2) – White Rabbit 2 (Fanello, Arosio)

Quiliano&Valleggia: Vasoli, Fiori, Bondi, Naccarato, Rivera, Alleteo, Bertola M, Crivello, D’Amico, Briano, Alvarado. A disposizione: Bozzo, Gregoretti, Migliore, Ymeri, Caruzzo, Grillo, Traversa, Bertola C, Mora. Allenatore: Pansera.

White Rabbit United: Catania, Meli, Gjepali, Maruca, Nerjaku, Domi, Candolo, Bardhi, Berardi, Episcopo, Podda. A disposizione: Panaro, Arosio, Fanello, Giordanella, John, Nerjaku, Puglia, Scaramelli, Scarcelli. Allenatore: Arco.

Spotornese 6 (aut, Pellizzari, Carminati, Colombino, Dorigo, Russo) – Varazze Don Bosco 1 (Berlanzoli)

Spotornese: Filippi, Manfrini, Bovero, Ottonello, Crovella, Ferro, Piccardo, Dorigo, Pellizzari, Colombino, Carminati. A disposizione: Genta, Basso, Galluzzo, Chessa, Russo Artimagnella, Vanara, Canale, Puppo. Allenatore: Calcagno.

Varazze Don Bosco: Malinverni, Panucci, Cambiganu, Rebagliati, Gambaruto, Cimolato, Taglienti, Foddanu, Lanteri, Botto, Berlanzoli. A disposizione: Merani. Allenatore: Granone.

Cisano 2 (Garofalo, De Luca) – Nolese 1 (Ravera)

Cisano: Grillo, Barchi, Mantero, Muscio S., Garofalo, Munì, Ghirardo, Sportelli G, Magliano, bellissimo, Marone. A disposizione: Dallapria, Simondo, Contratto, Merrase, De Luca, Muscio L. Allenatore: Sportelli-Pellegrino.

Nolese: Paonessa, Marenco, Semry, Aonzo, Attolini, Borbone, Battaglia, Godena, Gibba, Dabove, Ravera. A disposizione: Fontana, Marenco, Ganduglia, Restuccia, Pastorino, Valdora, Semry Hazem, Bozzo. Allenatore: Balbo.