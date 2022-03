Scoppia la guerra il giorno del suo compleanno, fugge con la madre e lo festeggia ad Albenga

Albenga. La devastante guerra in Ucraina che fa seguito all’invasione dei soldati della federazione russa sta mietendo numerose vittime, anche civili. Ed è per sfuggire a questo atroce destino che milioni di ucraini sono in arrivo in questi giorni in tutta Europa. Tra loro soprattutto mamme e bambini. Anche Albenga ha aperto le porte della solidarietà, alcune famiglie sono arrivate, chi per raggiungere parenti e chi per trovare accoglienza in strutture messe a disposizione dalla prefettura.

Tra questi profughi un bimbo che ha compiuto 5 anni proprio il 24 febbraio, giorno dell’inizio della guerra. Insieme alla mamma, il piccolo, è stato ospitato dalla nonna che vive e lavora ad Albenga. Per lui ieri è stato però un giorno diverso e felice: ha potuto frequentare il suo primo giorno di asilo nella scuola dell’infanzia “Faà di Bruno” di Albenga.

A descrivere le sensazioni e le emozioni è una maestra, che racconta: “Eravamo tutti molto emozionati e ansiosi di conoscerlo e dopo un primo momento di ‘agitazione’ siamo entrati in sezione ed è iniziata la nostra giornata”. Per il piccolo, i compagni e le insegnanti hanno anche preparato una bella festa di compleanno, quella che non ha potuto festeggiare serenamente in Ucraina.

“La mamma si è commossa – prosegue l’insegnante – i bambini sono esseri meravigliosi. Hanno giocato tutto il giorno, anche se non si capivano per via della lingua. Sono orgogliosa dei nostri bambini e delle colleghe, oggi abbiamo respirato aria di famiglia. E lunedì attendiamo altri due bimbi ucraini: uno di 3 e uno di 5 anni”, aggiunge. La scuola per questi piccoli può rappresentare un nuovo inizio, aiutandoli a superare la terribile vicenda che hanno vissuto.