Albissola Marina. Scontro tra due moto pochi minuti fa in corso Bigliati, all’altezza dei Pesci Vivi, ad Albissola Marina. Coinvolta nel sinistro anche una vettura.

Al momento non si conosce la dinamica dell’incidente. Sul posto, per soccorrere i due scooteristi, trasferiti in codice giallo al ponto soccorso dell’ospedale San Paolo, sono arrivate immediatamente l’auto medica, due ambulanze della croce d’oro e la polizia per i rilievi.

Pesanti i disagi al traffico, al momento bloccato, con lunghe code da e per Savona.