Scontro auto-moto a Savona: 65enne ferito

Savona. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Savona, in via Chiavella.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 20, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi il conducente della moto, un 65enne, finito a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro Mare e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a seguito dei traumi e delle ferite riportate nel sinistro stradale.

Stando a quanto riferito, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti da parte della polizia locale sull’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.