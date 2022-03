Scherma: Letizia e Giulia, un argento e un oro alla prova regionale di Coppa Italia

Lo scorso fine settimana, gli atleti della Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D. hanno disputato a Savona, presso il Palazzetto della Scherma “Giorgio Faldini”, le prove regionali di Coppa Italia riservate alle categorie Cadetti (Under 17) e Giovani (Under 20).

L’evento è stato organizzato dal Comitato Regionale Ligure e del Circolo Scherma Savona; le prove erano valide per l’ammissione alla prova nazionale in programma a Rovigo che assegnerà gli ultimi 16 atleti posti disponibili per i Campionati Italiani di fine maggio a Catania.

Sabato 19 marzo 2022 a gareggiare sono stati i Cadetti:

– nella prova femminile Under 20, la nostra Letizia Bragato, portacolori della Leonpancaldo ha conquistato il 2° posto, (superata per 15-10 da Alice Viscardi del Circolo Spada della Liguria);

– per quanto riguarda, invece, la prova femminile Under 17, un’altra delle nostre atlete, Giulia Gosio, (Scuola di Scherma Leon Pancaldo), si è imposta sulle avversarie e ha conquistato il 1° posto, superando in finale Chiara Bavestrrello (Chiavari Scherma) col punteggio di 15-10.

Se volete leggere i risultati completi, potete trovarli sul sito del Comitato Ligure (www.scherma-fis- comitatoligure.it), noi, intanto, ci complimentiamo con le nostre Giulia e Letizia, che sono state davvero bravissime!!! Forza ragazze!!!!!

http://www.polisportivadelfinale.it/index.php/601