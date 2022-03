“Sbarbaro” di Borgio Verezzi, è tornata la corsa campestre d’istituto

Pietra Ligure. Si è svolta nella splendida location della passeggiata “Falcone e Borsellino” di Pietra Ligure e della spiaggia adiacente la corsa campestre di plesso dell’istituto secondario di primo grado “Camillo Sbarbaro” di Borgio Verezzi.

Gli alunni della scuola, in questo anno difficile per la situazione epidemiologica, sono riusciti a svolgere, in piena sicurezza e a contatto con la natura in riva al mare, una corsa della categoria Cadetti/e che li ha riavvicinati ai veri valori dello sport e all’allegria per una giornata insieme piena di sorrisi.

“Il percorso di 1.400 metri – commenta il professor Massimiliano Grassadonio, docente di scienze motorie -, era misto con una parte sulla spiaggia molto tecnica ed una parte sulla passeggiata che ha messo a dura prova gli alunni. Un ringraziamento particolare ai comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi e alla Croce Bianca di Borgio per il presidio medico all’evento, oltre che a Damiano Porcu, tecnico della Fidal, presente all’appuntamento e che quest’anno sta svolgendo per tutto l’istituto Ic Pietra Ligure il progetto scuola attiva Junior”.

“Questo è il primo appuntamento – continua Grassadonio -. Si replicherà nella categoria Ragazzi/e martedì 8 marzo; seguirà a fine mese una campestre d’istituto insieme al plesso ‘Martini’ di Pietra Ligure che speriamo possa avvicinare gli alunni alla ripresa anche dei campionati studenteschi che si auspica possano ricominciare in maniera definitiva”.

Una menzione particolare a tutti i ragazzi impegnati nella manifestazione, dove si sono distinti Giacomo Falco, Amedeo Aspesi e Diego Cavagnoli per la categoria maschile; al femminile prime posizioni occupate da Ginevra Sclavo, Isabel Pittino e Maddalena Ottolia.

Le premiazioni e momenti della gara