Savona, valorizzazione del San Giacomo in nome della sostenibilità ambientale: nel sagrato un giardino di Chinotti

Savona. Sta sorgendo un giardino di chinotti nel sagrato dell’ex convento del San Giacomo di Savona. E’ questa l’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’associazione Amici del San Giacomo e Abaton per “creare uno spazio che unisce cultura, eleganza e tradizione, affinché gli abitanti di Savona e tutti i visitatori possano riscoprire la gloriosa storia del San Giacomo e del chinotto di Savona” fanno sapere dall’associazione culturale.

Il progetto prevede la messa a dimora delle piante di chinotto di Savona e la relativa manutenzione. Abaton, inoltre, per sostenere gli Amici del San Giacomo ha creato un cofanetto “Food & Beauty” al Chinotto di Savona che destinerà il 10% del suo valore all’associazione savonese che si occupa da anni di proteggere e valorizzare l’ex convento che ha un valore storico non indifferente nel patrimonio artistico della città.

La scelta del chinotto risale alla tradizione: “Si tratta di un agrume che arriva a Savona nel 1500 grazie ad un navigatore savonese di ritorno da un viaggio in Cina. Qui trova terreno fertile e condizioni climatiche favorevoli per crescere, tanto che nel 1800 diventa la più significativa coltivazione per numero di piante e oggi è simbolo della città – spiegano dall’associazione -. Seguendo le vicissitudini della storia di Savona, dopo il 1800, anche la coltivazione del chinotto piano piano inizia ad essere abbandonata e questa importante varietà di agrume va scomparendo, diventando sempre più rara e a rischio di estinzione, così come successe al San Giacomo. Oggi il Chinotto sta vivendo un nuovo periodo glorioso, grazie all’intervento dell’associazione Il Chinotto nella Rete, fondato da Abaton, che ha creato un pool di appassionati estimatori uniti dall’amore per questo ‘anatroccolo degli agrumi’, presidio Slow Food”.

Gli interventi di piantumazione sono già partiti: il primo chinotto è stato interrato in occasione di “Mi illumino di meno”, una giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar, Rai Radio2 e Rai per il Sociale che si è tenuta venerdì scorso. “Piantare un albero è un gesto che parla di futuro, di amore per i nostri giovani e per le generazioni future – ha espresso il sindaco Marco Russo -. Ci teniamo molto a questa iniziativa perché costituisce un’ulteriore occasione per ricostruire un’idea di comunità attorno ai valori della sostenibilità ambientale, della solidarietà, della cultura e dei giovani”.