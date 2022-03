Savona, spaccia hashish in piazza del Popolo: 23enne sorpreso e arrestato

Savona. In seguito a recenti episodi di cronaca ed alle segnalazioni dei cittadini relative al disagio giovanile, spaccio di sostanze stupefacenti e degrado urbano, nei giorni scorsi, nell’ambito del Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica è stata valutata l’opportunità di incrementare la presenza ed i controlli delle Forze dell’Ordine in alcune aree della città, tra la quali ad esempio Piazza del Popolo e la Darsena.

Su disposizione del Comandante Provinciale dei Carabinieri, nella giornata di ieri i Carabinieri di Savona hanno adottato un dispositivo rafforzato di controllo del territorio in Piazza del Popolo, che vedeva l’impiego anche di personale in abiti civili.

Nell’ambito dell’attività di controllo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato un 23enne originario del Gambia per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari sorprendevano il 23enne mentre stava cedendo sostanze stupefacenti del tipo Hashish a un giovane e procedevano immediatamente al suo arresto.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di questo Comando, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la mattinata odierna.