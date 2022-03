Savona si prepara alla festa della Madonna di Misericordia: stasera i “balunetti” illumineneranno la città

Savona. Anche questa sera Savona e la valle del Letimbro si illumineranno grazie ai “balunetti”, i palloncini (ma non solo) illuminati da candele posizionati fuori dalle finestre e dai balconi del centro città. La tradizione, di lunghissimo corso, risale almeno al 1815 grazie al viaggio al Santuario di papa Pio VI. Venivano costruite nelle scuole con la partecipazione di alunni e maestre.

Una consuetudine che in questi anni di difficoltà a causa del della pandemia e della guerra non è solo una “tradizione” della città, ma anche (ancora) un segnale di speranza per la città e per l’intero Paese. L’anno scorso erano molte le luci che hanno illuminato la città, sia nel centro storico che lungo la via che porta al Santuario.

La tradizione è così radicata da aver “meritato” un gruppo Facebook dedicato nel quale i savonesi pubblicano le loro creazioni più belle ed originali (gruppo da cui, tra l’altro, provengono le foto pubblicate in questo articolo).

Domani giovedì 18 marzo, poi, si terrà la vera e propria festa patronale della città. Quest’anno prevede il ritorno della processione votiva, un rito molto caro ai savonesi, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19. Venerdì 18 marzo la processione partirà alle ore 7 dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta e si concluderà intorno alle 9:30 nel piazzale del Santuario Nostra Signora di Misericordia, dove il vescovo Calogero Marino presiederà la solenne Messa pontificale.