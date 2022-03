Savona, ritorna la processione votiva del 18 marzo: ecco dove non sarà possibile parcheggiare

Savona. Ritorna, dopo due anni di stop a causa della pandemia, la tradizionale processione votiva della festa patronale. Si terrà venerdì 18 marzo con partenza alle ore 7 da piazza del Duomo, mentre l’arrivo al Santuario della Misericordia è previsto alle 9.30.

Ad aprire la manifestazione religiosa il vescovo Calogero Marino e il sindaco Marco Russo; parteciperanno anche autorità civili, militari, religiose, nel rispetto delle misure previste dall’emergenza sanitaria da covid-19.

Al termine della processione, sul sagrato davanti alla Basilica, alle ore 9:30 circa, verrà celebrata la Santa Messa.

Per consentire lo svolgimento di tutte le funzione religiose che sono previste nell’arco della giornata, saranno prese delle misure di pubblica sicurezza che riguarderanno anche la viabilità.

Nel dettaglio, dalle ore 6.00 alle 11.00 tutta la via Santuario sarà occupata dai partecipanti alla processione per cui se ne sconsiglia il transito in quella fascia oraria, salvo non sia strettamente necessario. Sarà potenziamento il servizio pubblico di autobus e prevista la rimozione dei veicoli in sosta su tutta la piazza del Santuario e sulle rampe adducenti al vicino campo sportivo della frazione.

Il transito in via Santuario sarà comunque garantito e regolato dalla polizia locale, ovviamente durante lo svolgimento della Processione sono previsti significativi rallentamenti al traffico lungo tutta la tratta.