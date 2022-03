Savona, ridotta la velocità in via Amendola: soddisfatta la richiesta dei residenti

Savona. Limite di velocità a 30 km/h nella tratta di Via Amendola a partire dall’intersezione con la Via Visca e fino all’intersezione con Via della Tagliata, per entrambi i sensi di marcia. E’ quanto stabilito in un’ordinanza del comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi.

La decisione segue la richiesta dei residenti preoccupati “per la velocità con cui passano le auto nella zona”. Tra le proposte dei cittadini c’erano i dossi, ma Aloi, in occasione dell’incontro dello scorso febbraio, aveva precisato che il Codice della Strada consente di metterli solo sui rettilinei escludendo così da subito la possiblità di risolvere il problema in questo modo.

Viene inoltre confermato il limite a 30 km/h nel tratto di Via della Tagliata e Via Amendola in avvicinamento in entrambi le direzioni di marcia agli attraversamenti pedonali ubicati nelle vicinanze del plesso scolastico.

Invece, le richieste di riduzione della velocità e lo spostamento dei parcheggi sono state soddisfatte. Infatti è prevista anche l’istituzione di stalli motocicli in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, vicino i giardini botanici, al fine di migliorare la visibilità dei pedoni”.