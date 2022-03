Savona. Anche Savona celebra la 27esima giornata in ricordo delle vittime della mafia. “Abbiamo scelto questa citta di mare per ribadire l’importanza della cura dell’ambiente e delle coscienze – spiega Libera -. I porti liguri della nostra regione sono un crocevia per gli interessi criminali delle mafie“.

Presenti le autorità locali (il sindaco Marco Russo con il vicesindaco Elisa Di Padova, i membri della giunta, i consiglieri comunali), le autorità civili e religiose, il mondo della scuola, le associazioni e tanti giovani.

“Il Comune di Savona appoggia l’azione di Libera, perché dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione sulla legalità. La mafia riguarda tutto il Paese, per questo testimoniare pubblicamente il nostro impegno è giusto e necessario. I territori devono essere uniti e compatti in quest’azione”, ha detto Marco Russo.

Sono stati letti i nomi delle vittime: “Essere contro le mafie vuol dire affermare sempre i principi di legalità e di giustizia. Leggere i nomi delle vittime di mafia è un gesto di una semplicità ma anche di una potenza straordinaria, vuol dire evocare le persone e le vite dando concretezza alla tragedia. I martiri di cui abbiamo letto i nomi in piazza sono testimoni civili. Il valore della testimonianza e l’opera di tenere sveglia la coscienza dei cittadini favoriscono la lotta alle mafie. Appuntamenti di piazza come questo di Libera vanno proprio in questa direzione.”, ha commentato ancora il sindaco Russo. La città della Torretta è stata scelta da Libera per la manifestazione: “E’ stato bello poterlo ospitare. Le mafie, le tante forme anche quelle più subdole, possono sempre insinuarsi”.

All’interno della giornata in ricordo delle vittime della mafia organizzata dall’Associazione Libera, ancora una volta la richiesta di fermare la guerra in Ucraina con la “Carovana della pace”, una colorata invasione di figurine di carta realizzate dai bambini. Dopo le manifestazioni con i comuni e le scuole di Spotorno e Vado Ligure. Piazza Sisto IV sarà solo la prima tappa della carovana che Progetto Città porterà nelle piazze savonesi con migliaia di omini pacifici realizzata da centinaia di bambini e non solo. La carovana ora viaggerà in tutte le piazze del territorio savonese trasportando migliaia di omini pacifici.

“Non si può restare fermi. E’ necessario “muoversi” per far sentire la propria voce contro la guerra che sta martoriando la popolazione Ucraina da settimane“. Questo è lo spirito che da settimane anima le attività della cooperativa Progetto Città e che ha visto coinvolti centinaia di bambini nelle attività a favore della pace.

“La carovana dei pacifici è un progetto nato da un’idea di Roberto Papetti alla “Casa delle Arti e del Gioco” di Mario Lodi (Drizzona-CR) e prosegue dal 2015 attraverso l’adesione di moltissime scuole, biblioteche, ludoteche e associazioni e gruppi che hanno lavorato con i bambini e le bambine sui temi della Pace, dell’inclusione e della cittadinanza attiva”, commenta Sissi Campanella, coordinatrice delle ludoteche e referente del progetto.

“La Carovana dei Pacifici in questo momento è vicina ai bambini e alle bambine, alle donne e ai miti di cuore che portano tutto il peso della guerra sulle loro spalle – commenta Gaetano Merrone, presidente della cooperativa -. Insieme a Fondazione Comunità Servizi della Caritas di Savona gestiamo i centri di accoglienza per richiedenti asilo ma cerchiamo di concretizzare quella che è la nostra mission (Crediamo in una comunità accogliente in cui ogni persona cresca e viva con gli stessi diritti e opportunità) nel quotidiano affinchè possa essere così per tutti”.