Savona, progetto legalità alla scuola primaria La Rusca per combattere il bullismo

Savona. Progetto legalità alla scuola primaria La Rusca del Comprensivo “Don Gallo” Savona Uno. Un’iniziativa che le insegnanti delle classi 3°-4° e 5° attueranno in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona e che vedrà coinvolti gli alunni sul tema attualissimo del bullismo.

Le insegnanti hanno lavorato a questo progetto che tocca da vicino i bambini ed i ragazzi preadolescenti, convinte che, per combattere con efficacia tale fenomeno, si debbano gettare le basi precocemente. Per questo motivo, gli alunni hanno visionato film e documentari come spunti di riflessione cui hanno successivamente lavorato fino a produrre testi personali e di gruppo, cartelloni e slogan, guidati dalle insegnanti Apicella, Bruzzone Garacci, Cazzato, Deidda, Di Maggio, Gambitta, Mascarino, Pali, Puzella, Viaggi.

Valore aggiunto del progetto sarà l’intervento di oggi del Comando Provinciale Carabinieri Savona. I militari illustreranno con immagini e dibattiti mirati, la natura del fenomeno e, soprattutto, i comportamenti da attuare sia se si subiscono atti di bullismo, sia se ne è a conoscenza rispetto ad altri e sia per evitare di divenirne artefici.

“L’apporto dei carabinieri sarà di fondamentale importanza ai fini della sensibilizzazione dei bambini al fenomeno, in quanto prevenzione ed educazione ai valori sani e civili, sono le basi per debellare tale problema”, dicono dalla scuola.