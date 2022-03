Savona, Podestà si congratula dopo il poker alla Pro Pontedecimo: “Complimenti agli avversari, grande reazione da parte nostra”

Savona. Oggi al campo sportivo Carlo Mazzucco di Voze è andato in scena il match che ha messo di fronte Savona e Pro Pontedecimo, due ottime formazioni con però obiettivi differenti riuscite a dar vita ad una sfida ricca di gol e spettacolo. Alla fine è stato 4-3 per gli Striscioni, un risultato che ha permesso agli uomini di Podestà di approfittare dello scivolone mattutino della Sampierdarenese (squadra che ha pareggiato per 0-0 contro il San Cipriano) portandosi a -3 proprio dalla compagine del presidente Pittaluga.

Al termine della montagna russa di emozioni offerta dalla gara del Mazzucco non sarebbero potute mancare alcune dichiarazioni da parte di Maurizio Podestà, tecnico del Savona il quale ha esordito dichiarando: “Oggi per noi è stato un match con una invalidante partenza ad handicap. Abbiamo preso gol su un nostro errore permettendo agli avversari di ripartire in contropiede e poi un altro su azione da calcio d’angolo, questo nonostante stessimo facendo la partita. I ragazzi bravi a rimanere concentrati e a ribaltarla fino al 4-2, c’è stato un cambio di mentalità rispetto a qualche mese fa. Dispiace per l’espulsione di Komoni e per quella rimediata da Youri Vittori nel finale, domenica prossima avremo molte assenze (anche Carro Gainza non è al meglio dopo aver subito una dura botta, ndr) quindi dovrò impegnarmi per schierare ancora una volta il miglior undici possibile”.

Successivamente l’allenatore ha commentato anche le dichiarazioni rilasciate dal presidente Marinelli, numero uno degli Striscioni il quale ha svelato di aver già scelto di confermare mister Podestà anche per la prossima stagione. “Sono contento per le dichiarazioni del presidente – ha ammesso l’intervistato – in questo momento però preferisco rimanere concentrato su questa stagione. Non voglio distrazioni, sono orgoglioso per quanto fatto fin qui e per l’attestato di stima ricevuto ma l’attenzione adesso non può che essere rivolta ai prossimi match”.

Infine il tecnico dei biancoblù, dopo aver ricordato che i recuperi contro Sampierdarenese e Fegino si disputeranno rispettivamente il 14 ed il 20 aprile, ha sottolineato come le prossime cinque partite andranno disputate come se fossero delle finali, questo ovviamente a partire dal prossimo match contro il Quiliano&Valleggia. Non sono poi mancati nemmeno i complimenti alla Pro Pontedecimo, squadra genovese riuscita grazie alla proprie ottime individualità e alla sua fisicità a mettere in difficoltà una formazione blasonata come quella degli Striscioni.

È terminata in questa maniera l’intervista a Maurizio Podestà, allenatore del Savona pronto a spostare la propria attenzione sul match che domenica prossima vedrà i suoi affrontare il Quiliano&Valleggia.