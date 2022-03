Savona, niente accesso diretto agli esami per le donne incinte: “Costrette anche a lunghi spostamenti”

Savona. “Nel savonese non è sempre possibile avere un appuntamento per un semplice prelievo di sangue nell’ospedale più vicino. Così chi non può spostarsi, facendo almeno più di mezz’ora di macchina, è obbligato a effettuare gli esami privatamente”. E’ questa la situazione di disagio segnalata da una donna incinta che vive a Savona e che, prenotando degli esami di routine, le è stato assegnato un appuntamento al Santa Corona di Pietra Ligure o a Cogoleto.

“E’ una situazione che deve essere risolta – prosegue la donna -. Nella provincia di Genova le donne incinte hanno invece accesso diretto ai controlli. Io, come migliaia di altre madri, nel contempo ho un bambino piccolo da gestire e trovo incomprensibile che non si riesca ad avere una corsia di riguardo in questa particolare situazione e che non si garantisca almeno un minimo spostamento per gli esami di routine. Il ripristino dell’accesso diretto per le donne incinte non credo comporti un’affluenza tale da mandare in crisi il sistema, considerando anche il tanto lamentato calo demografico italiano”.

Dall’Asl2 savonese rispondono che “in base alla settimana di gravidanza e dei controlli che si devono effettuare è stata attivata una specifica modalità di accesso. Se l’esame è urgente o se comprende una curva da carico si può prenotare telefonando ad appositi numeri e spiegare il proprio caso specifico per trovare una soluzione“. A causa dell’emergenza Covid infatti l’accesso diretto per gli esami di ruotine per le donne incinte non è possibile nel savonese.