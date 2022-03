Savona, nasce il tavolo per il PNRR. Il sindaco Russo: “Soddisfatto, ho trovato molta voglia di collaborare”

Savona. Si è tenuta questo pomeriggio in comune a Savona la prima riunione del tavolo sul PNRR alla presenza di una ventina di soggetti, in rappresentanza di un ampio raggio di settori e di mondi, dal Campus di Savona ai sindacati, dagli Industriali al Porto, dalla Fondazione De Mari a Confcommercio, dall’Asl alla Camera di Commercio, fino a LegaCoop, Confesercenti, Cna, Forum Terzo Settore, ConfAgricoltura.

“E’ stato un incontro molto interessante – è il commento del sindaco Marco Russo – da cui è emersa, in maniera unanime, una grande disponibilità alla collaborazione e la volontà di rendere questo tavolo uno strumento di lavoro molto operativo che vada anche oltre il periodo straordinario del PNRR”.

Il Tavolo, già previsto nell’Agenda per Savona e che oggi è un obiettivo di mandato, diventerà un soggetto permanente, per intercettare e portare nel territorio finanziamenti di varia natura e provenienza, non soltanto relativi al PNRR.

Quattro i piani di lavoro che sono stati individuati al termine dell’incontro avvenuto in modalità mista presenza-videoconferenza.

“Dai vari interventi – fa la sintesi il sindaco Russo – è emersa la necessità di condividere i progetti; di segnalare opportunità di finanziamento; di dare o ricevere supporto alla progettazione; di creare un tavolo tecnico utile non tanto nella parte di progettazione iniziale, quanto piuttosto nell’accompagnamento successivo fino alla rendicontazione”.