Savona, la paura dei residenti di Lavagnola: “Minacciati dal torrente da anni”

Savona. “Siamo minacciati da anni dal torrente Letimbro. Ogni volta che piove si allaga il quartiere“. E’ il grido d’allarme dei residenti di Lavagnola che rivolgono alla giunta e chiedono la pulizia del letto del corso d’acqua durante l’incontro all’Sms del quartiere a Savona con il sindaco di Savona Marco Russo e gli assessori.

Oltre al rischio alluvionale e il dissesto idrogeologico, tra i problemi sono emersi la manutenzione delle strade vicinali, il mantenimento del verde pubblico, la pulizia e il degrado del quartiere. Presenti una cinquantina di abitanti, il sindaco Russo ha presentato le intenzioni della giunta di avviare un confronto con i cittadini e accogliere le istanze in un dialogo continuativo.

Per quanto riguarda il Letimbro il sindaco ha spiegato che “il Comune ha un margine di intervento limitato previa presentazione di un progetto e conseguente autorizzazione della Regione. L’unica eccezione è per gli interventi urgenti nelle situazioni di pericolo, come abbiamo fatto a dicembre”.

“Le strade vicinali sono un problema per chi ci abita ma sono anche una potenzialità per l’outdoor, sono il polmone verde della città, lo sfogo nella natura”. Richiesta anche per l’aumento delle corse dei bus Tpl: “Vorremmo qualche autobus in più”. Relativamente al trasporto pubblico: “Dal 2019 la località Marmorassi la frana all’inizio della borgata problemi di passaggio e posta limitazione a 2 tonnellate che ha impedito di avere il servizio pubblico ed è un evidente disagio per tutti”.

Protesta anche sulla pulizia in particolare sotto il ponte della ferrovia “con biciclette abbandonato”, “il verde non è curato” e sulla sicurezza “si era parlato di telecamere – ha ricordato una residente – nelle diverse zone poi non si è più saputo niente”. Su questo fronte Russo ha presentato la volontà di “rianimare i quartieri riappropriandosi degli spazi“.

Sono stati chiesti anche chiarimenti anche sulla riqualificazione dei quartieri di Villapiana e Lavagnola, ma al momento c’è ancora attesa per l’esito della rimodulazione presentata dalla giunta nei mesi scorsi: “Ci auguriamo di riuscire a ottenere il finanziamento, parliamo di interventi che possano rilanciare il quartiere. Ad esempio via Garroni potrebbe diventare il centro dell’artigianato. Non si tratta soltanto di sistemare quello che c’è già ma innovare. Attraverso il pinqua sarebbe bello un asse verde da qui al mare“. Nell’attesa del restyling, per affrontare il degrado Russo ricorda il progetto “Custodi del bello” avviato 20 giorni fa e in attesa di partire intorno ad aprile per occuparsi della manutenzione.