Savona, il Comune apre il bando affitti: stanziati 496mila euro per aiutare gli inquilini in difficoltà

Savona. Aprirà lunedì 28 marzo e si chiuderà il 29 aprile il Bando affitti 2022 indetto dal Comune di Savona, per cui la giunta ha stanziato 496mila euro che saranno utilizzati a favore degli inquilini in difficoltà economica.

L’ammontare del contributo per i singoli cittadini varia a seconda della condizione economica del richiedente che va certificata attraverso l’Isee 2022 che non deve essere non superiore a 16.700 euro per il nucleo familiare oppure non deve essere superiore a 35mila euro se c’è stata una perdita del reddito IRPEF superiore al 25% rispetto all’anno precedente, a causa dell’emergenza Covid.

Possono fare domanda i residenti nel comune di Savona che siano titolari di un contratto di locazione non superiore a 7.800 euro all’anno regolarmente registrato e che abbiano necessità di un aiuto economico per limitare il peso dell’affitto. Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 400 euro, quello massimo a 2.400 euro.

Sul sito del Comune è possibile scaricare i modelli di domanda e il bando integrale. Per informazioni o chiarimenti sulle procedure, inoltre, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Promozione Sociale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 esclusivamente via telefono al numero 019.83105500 o via mail a servizi.sociali@comune.savona.it.

In alternativa ci si può rivolgere ai CAF convenzionati con il Comune di Savona che possono anche dare un aiuto per la compilazione e il ritiro delle domande che ricevono solo su appuntamento:

CAF ANMIL s.r.l. Via B.Guidobono n. 6 int. 2, per appuntamento: tel. 019/829782 e-mail: savona@caf.anmil.it

CAF CONFARTIGIANATO – C.S.A. Centro Sviluppo Aziendale – Piazza G.Mameli n. 5 int. 3, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, per appuntamento: tel. 019/838551

CAF CGIL LIGURIA Via A.Boito n. 9 r, per appuntamento: tel. 019/856687 mail: savonaponente@caafcgilsv.it. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 – referente: Sig. De Simone

CAF 50&PIU’ Corso A.Ricci n. 14 – Torre Vespucci – palazzo Confcommercio piano I; per appuntamento il lunedì e il venerdì dalle 10.00 alle 13.00 tel. 019/853582 oppure e-mail: v.ghiglia@50epiu.it; referente: Ghiglia Valeria

CAF CISL Galleria Aschero n. 26 r, per appuntamento: tel. 019/825400

CAF UIL Corso Tardy e Benech n. 3 int. 4, per appuntamento: 019/802988