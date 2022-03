Savona, il 17 marzo si terrà il consiglio provinciale per l’affidamento in house a Tpl

Savona. E’ stata fissata la data per il consiglio provinciale nel quale si discuterà dell’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale a Tpl Linea: sarà giovedì 17 marzo.

All’ordine del giorno ci sono l’approvazione del nuovo statuto e i patti parasociali tra gli enti soci e la costituzione, su proposta del Presidente, di una Commissione Consiliare per l’esame delle procedure e degli adempimenti per l’affidamento in house del servizio di trasporto locale.

E’ attesa per la firma dei patti parasociali, che rappresentano l’atto documentale relativo alla gestione e controllo aziendale e si unisce al nuovo Statuto nella governance complessiva, da parte della Provincia.

L’appuntamento era già stato annunciato dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri durante l’assemblea dei sindaci durante la quale il consulente di Palazzo Nervi ha espresso le perplessità e i problemi tecnici nella procedura di affidamento.

I sindaci hanno presentato la loro posizione e hanno esortano il presidente Pierangelo Olivieri a firmare.