Savona, il 13 marzo incontro con il presidente del “Movimento Federalismo Sì” Giuseppe Leoni

Savona. A un anno dalla ideazione e successiva fondazione del “Movimento Federalismo Sì”, il presidente Giuseppe Leoni incontra stampa e simpatizzanti di Savona e dintorni per “illustrare iniziative e progetti in via di realizzazione e definire la propria posizione riguardante il conflitto in atto tra Ucraina e Russia, che coinvolge la Ue e gli stati membri della Nato”. L’appuntamento è per domenica 13 marzo alle 15.30 presso il B&B Art & Kitchen di via Emanuele delle Piane a Savona.

Presieduto dall’architetto Giuseppe Leoni, cofondatore con Umberto Bossi della Lega Lombarda, il Movimento opera perseguendo “gli intenti dell’assetto dello Stato su base federalista”. Il direttivo è composto dai soci fondatori, Gabriella Poli, Pier Luigi Torielli e Sergio Tozzi, “federalisti della Lega delle origini, così come i simpatizzanti, che non si riconoscono da molto tempo negli indirizzi sposati dalla Lega attuale”.

“Siamo fermamente convinti che il federalismo sia il miglior modello politico e socio economico al quale affidarsi per un Paese moderno e rispettoso delle peculiarità dei vari popoli che vi risiedono, garantendo il rispetto della dignità di ognuno e soprattutto della minoranza. Pensiamo che la cosiddetta ‘democrazia’ della maggioranza sia, in buona sostanza, una dittatura. Il progetto che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi è vicino alle esigenze del territorio e riguarda le autostrade liguri-padane, che si trovano in condizioni disastrose e mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti”.

“Chiediamo a gran voce che i lavori riprendano a pieno ritmo nei cantieri ora fantasma e restituiscano la fruibilità del territorio in sicurezza oltre a garantire il sereno svolgimento di una delle imprese economiche più sviluppate, quella turistica. Oltre ai cittadini, verranno coinvolti gli autotrasportatori che distribuiscono le merci in arrivo sui porti mercantili della regione, gli imprenditori turistici e le aziende portuali. Siamo pronti a una raccolta di firme tra i cittadini esasperati dal disservizio che causa pericoli e danneggia l’economia. Chiederemo di azzerare i pedaggi fino al ripristino della viabilità ottimale”.