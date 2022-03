Savona, i laboratori di P.Articelle si rinnovano sul Priamar con nuovi spazi e artigiani

Savona. Cambia look lo spazio laboratoriale che accoglie P.Articelle, il polo artigianale situato permanentemente nelle cellette del Palazzo della Sibilla, dentro la Fortezza del Priamar. La presentazione ufficiale del nuovo allestimento sarà sabato 19 marzo, a partire dalle ore 16.

Il progetto, nato nel 2018, grazie alla collaborazione tra Comune di Savona e Confartigianato Savona, si è rinnovato con l’inserimento di nuove attività e il restyling di quelle già presenti, in un percorso, esteso su due piani, tra antichi e nuovi mestieri artigianali.

Il visitatore potrà scoprire in ogni laboratorio come lavora l’artigiano/artista attraverso l’osservazione diretta del suo operato e le attrezzature, i materiali, le tecniche utilizzate. Fino all’opera finita che è esposta e acquistabile.

Nelle cellette al piano terra, prospiciente il Giardino della Ceramica (di prossima ultimazione e apertura al pubblico) si trova “Il Giardino di pietra”: marmi, ardesie e ceramiche proposti nel laboratorio-studio dall’artista Luigi Canepa, che nei mesi precedenti aveva partecipato al progetto con una mostra personale che aveva suscitato interesse e consensi favorevoli.

Al piano primo, sempre in campo artistico, si trova il nuovo laboratorio della Famiglia Piccardo, che porta nelle cellette la secolare arte del vetro di Altare, con l’esposizione e la vendita di vetrate e oggetti realizzati con la tecnica Tiffany. Sempre legato ai mestieri di antica tradizione, si presenta il laboratorio di restauro ligneo, antichità ed arte di Enrico Ghiso, artigiano già operante da inizio progetto nelle cellette, con un’ampia esposizione di mobili da lui restaurati o reinventati con uno sguardo al passato e uno alla sperimentazione creativa.

Altro laboratorio che si propone rinnovato ai visitatori è quello di Elena Mangialardi, che con la sua attività artigianale Emme Immagine, porta nelle cellette del Priamar il connubio tra nuove tecnologie e manualità, con un laboratorio di grafica, stampa e decorazione digitale e un “design & print shop” in cui realizza artigianalmente souvenir, bijoux, complementi d’arredo, idee regalo e personalizzazioni di t-shirt e borse.

Altra nuova attività nelle cellette, che utilizza moderne attrezzature per trasformare oggetti e materiali di recupero in nuovi bijoux o capi di abbigliamento, attraverso il cucito creativo, è quella di Mara Marasma, la quale organizza settimanalmente laboratori creativi con i bambini, che possono imparare già da piccoli a riciclare, recuperare e trasformare gli oggetti attraverso la creatività e la manualità. Per l’occasione del 19 marzo, nel laboratorio di Mara Marasma saranno previsti dei laboratori gratuiti, e i bambini potranno portare a casa un ricordo da loro realizzato.

All’interno del percorso, tra i laboratori, ci sono infine due cellette che lavorano in simbiosi. Una “commerciale”, gestita da la bottega delle tre lune, sita in vico Mandorla 1r a Savona, che propone alcune delle proprie realizzazioni artigianali, e che ospita a rotazione artigiani e artisti locali che hanno così la possibilità di mostrarsi ai visitatori e vendere i propri manufatti. L’altra celletta “espositiva” ospita mensilmente artigiani locali che con la loro creatività portano sul Priamar innovazione e sperimentazione.

Attualmente la celletta espositiva ospita la mostra “Metal Art quando il riciclo diventa arte” dell’artista Claudio Mandaglio, che trasforma semplici oggetti di recupero come cucchiai, forchette, coltelli, saldandoli tra loro e dando così vita a civette, uccellini, cani, gatti e robots. Utilizzando cuscinetti, dadi e bulloni, ultimamente ha espresso la sua arte creando chitarre e busti femminili.