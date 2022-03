Savona forza quattro, mister Podestà soddisfatto: “Stiamo crescendo, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta per potersela giocare fino alla fine”

Savona. Oggi all’Augusto Briano, situato nella frazione Santuario, è andato in scena il derby tra Savona e Letimbro, match valevole per la ventunesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. La gara è terminata sul punteggio di 4-0 in favore degli Striscioni, un risultato rotondo che ha spazzato via ogni dubbio rispetto alla condizione fisica dei giocatori biancoblù, tornati dal periodo di stop causato dai numerosi contagi da Covid in forma davvero smagliante.

Dopo una prestazione così positiva non sarebbero potute mancare le dichiarazioni di mister Maurizio Podestà, tecnico del Savona il quale ha esordito dichiarando: “Stiamo facendo un percorso di crescita, con i ragazzi stiamo lavorando insieme da un mese e credo sia normale che si noti un miglioramento. La partita è stata preparata e gestita bene, penso che i miei giocatori stiano cambiando anche dal punto di vista mentale. La squadra adesso mi sembra che sia maggiormente convinta rispetto a quello che fa, aver subito zero tiri in porta negli ultimi tre match è un fattore importante, la difesa ha trovato una buona quadratura. Davanti stiamo creando, oggi abbiamo concretizzato anche meno rispetto a quanto si avremmo potuto. Siamo contenti della condizione fisica maturata e del nostro gruppo, proveremo a vincere questo campionato fino alla fine”.

L’intervistato ha poi proseguito concentrandosi sulla gestione delle energie, aspetto fondamentale a fronte di squalifiche e acciacchi che, da qui alla fine, saranno inevitabili. Podestà inoltre ha sottolineato come la sua squadra abbiamo cambiato modulo e prinicipi di gioco da quando è approdato sulla panchina degli Striscioni, questo senza dimenticare l’approccio differnete anche in fase di possesso e non possesso.

“Sono contento che si veda la mia impronta – ha svelato l’allenatore – la squadra deve progressivamente crearsi un’identità e sono convinto che noi siamo sulla buona strada. Ogni domenica spero di poter avere a disposizione più giocatori possibili per schierare la formazione migliore, questo pur consapevole dell’enorme generosità dei miei giocatori. La partita più importante per noi dovrà essere la prossima, poi diventerà quella dopo e di seguito quella ancora successiva, non possiamo permetterci di sbagliare niente”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Maurizio Podestà, tecnico del Savona il quale adesso sarà chiamato ad un notevole tour de force da gestire attentamente per non fallire l’obiettivo promozione.