Savona. “A conclusione di questa emozionante giornata, desidero ringraziare le Autorità Civili, Militari, i Vescovi e tutti i Confratelli che, oggi, con la loro presenza e, nei giorni precedenti, con il supporto costante, hanno voluto rendere omaggio alla Madre di Misericordia e hanno consentito la realizzazione di questo momento di preghiera e di incontro”. Con queste parole Don Gianni Laiolo, rettore del Santuario di Savona, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della giornata del 18 marzo, festa patronale di Savona.

Venerdì, infatti, Savona è tornata a rivivere la celebre processione dopo due anni di stop causa Covid. “Un grazie al personale tecnico – scrive Laiolo – che, con la sua preziosa competenza, ha supportato tutte le necessarie operazioni per l’installazione ed il funzionamento delle diverse apparecchiature. Grazie alle Confraternite, ai giovani e meno giovani volontari della Valle e non che con la loro instancabile opera, nelle lunghe giornate di preparazione e per tutto il 18 marzo hanno collaborato per la realizzazione di questa giornata”.

“Grazie ai media – prosegue il rettore – che hanno saputo divulgare il messaggio proveniente da questo Santuario e permettere, anche a chi non ha potuto essere presente, di partecipare alle celebrazioni. Un caloroso grazie, infine, a tutto il popolo savonese e a tutti i fedeli che, ancora una volta, hanno dimostrato fede e grande amore per la Madre di Misericordia e con preghiere, presenza e generosità hanno voluto arricchire questa giornata”.