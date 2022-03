Savona, domani la giunta incontra i residenti del Santuario. Branca: “Condividiamo scelte e obiettivi”

Savona. Continua la serie degli incontri dell’amministrazione comunale nelle varie zone e nei quartieri della città. Dopo l’incontro tenutosi l’11 febbraio a Legino, presso la SMS Milleluci e quello presso SMS di Zinola del 18 febbraio, il 24 a Villapiana, presso la SMS Generale, il 26 a Montemoro-Maschio, venerdì 4 marzo alle ore 21.00 ci sarà l’incontro con i cittadini di Santuario, presso la magnifica Sala del Palazzo delle Azzarie.

A breve seguiranno gli incontri nelle altre zone, mentre è già stata fissata quella della zona delle Fornaci per il 10 marzo ore 21.00 presso la Società Giardini Serenella. “Questa Amministrazione – afferma l’Assessore Branca – ha voluto organizzare questa prima fase di incontri per approfondire i temi del programma RE-START nelle varie zone della città e per valutare insieme a tutte le parti interessate i futuri organismi di partecipazione territoriale. Dopo l’abolizione delle Circoscrizioni avvenuta nel 2010, si è certamente creata l’esigenza di costruire una rete di partecipazione attiva e condivisione dell’operato con le persone che ben conoscono le realtà in cui vivono e lavorano”.

“Il nostro obiettivo è quello di ripristinare il rapporto tra le persone, gli enti, i corpi intermedi, le associazioni, gli operatori economici, poiché un’intera comunità deve ritrovarsi, ricominciare a confrontarsi, discutere e condividere le scelte, gli obiettivi e le azioni, insomma tutto ciò che è mancato nell’ultimo periodo, anche a causa della pandemia.”

Dopo questi incontri pubblici, che costituiscono solo l’avvio del confronto della attuale Amministrazione con i cittadini, nelle prossime settimane verranno poi organizzati alcuni incontri con Amministratori, Sindaci e tecnici qualificati di altre città per approfondire il tema della Educazione alla Cittadinanza attiva, attraverso gli esempi e le testimonianze di percorsi già avviati in altre realtà locali.

“In questa seconda fase si dovranno porre le basi per la realizzazione del lavoro dei prossimi anni, garantendo il dialogo attraverso gli strumenti di democrazia partecipativa, per consentire la conoscenza sempre più informata e competente possibile dei cittadini, insieme a tutti gli stakeolder istituzionali, economici e culturali, affrontando le necessità concrete dei vari quartieri e delle zone di Savona che si intersecano rispetto alla programmazione generale ed alla pianificazione unitaria”.

“Re-Start è un vero e proprio ‘cantiere aperto’ che, tramite gli incontri pubblici ed i tavoli di approfondimento, punta a promuovere una riflessione più attenta e consapevole da parte dei cittadini sulle questioni più rilevanti della nostra città ed allo stesso tempo promuove nuove forme di partecipazione civica e democratica, mediante un canale di informazione continuo tra gli abitanti, i Consiglieri e gli Assessori di riferimento. La creazione di una rete di quartiere e nei quartieri – conclude l’Assessore Branca- ha l’obiettivo di far maturare il dibattito pubblico e preparare al meglio il terreno per il lavoro che spetterà poi alle Commissioni e quindi al Consiglio Comunale, oltre che alla Giunta, per poter concretizzare il proprio agire ed attuare il nostro programma.”