Savona, chiusa la scala che collega via Turati al centro. I residenti: “Nessun preavviso, per noi disagio enorme”

Savona. Brutta sorpresa per i savonesi che utilizzano regolarmente (ed hanno utilizzato anche oggi) la scala pedonale che da via Turati consente di giungere sull’Aurelia “aggirando” il cantiere dell’Aurelia Bis. La scala, infatti, è stata chiusa al transito “senza alcun preavviso”.

Come noto, il cantiere ha di fatto “tagliato” in due l’area, separandola virtualmente dal resto della città. Per raggiungere il centro è obbligatorio effettuare un lungo giro, su una distanza di parecchi chilometri; in alternativa, è possibile utilizzare il suddetto passaggio pedonale, che con poche rampe consente di arrivare sull’Aurelia.

Come ogni giorno, questa mattina molti residenti (tanti dei quali anziani) hanno utilizzato la scala. Al ritorno, però, si sono trovati la via sbarrata: il passaggio era stato chiuso, probabilmente per motivi di sicurezza.

Per loro non c’era altra soluzione che percorrere a piedi, in salita, la via più lunga. Cosa che ovviamente ha mandato su tutte le furie più di una persona.

Per fortuna, il gruppetto di “isolati” è stato soccorso da una residente che, transitando in zona con la propria auto, ha compreso subito il problema e si è offerta di dare loro un passaggio.

Ora la speranza per gli abitanti della zona è che la scalinata sia riaperta il prima possibile, restituendo così almeno una comoda via di accesso al centro città: “Questo passaggio – spiegano gli abitanti – è utilizzato regolarmente da anziani, ragazzi che vanno a scuola, persone senza automobile. Averlo chiuso rappresenta per tante famiglie un disagio enorme. Specialmente è avvenuto tutto senza alcun preavviso”.